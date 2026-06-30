Comissão discute estratégias para fortalecer turismo rural em Santa Catarina

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (1º) para discutir o fortalecimento do turismo rural em Santa Catarina.

A reunião será realizada no plenário 5, às 14 horas.

O debate atende a pedido da deputada Daniela Reinehr (PL-SC). Ela afirma que o turismo rural tem se consolidado como instrumento de desenvolvimento econômico, valorização cultural e geração de renda no estado.

A parlamentar defende o incentivo a políticas públicas voltadas à valorização das tradições culturais locais e ao desenvolvimento do enoturismo (modalidade focada na produção e apreciação de vinhos) como forma de ampliar oportunidades econômicas e fortalecer o interior catarinense.