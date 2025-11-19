Quarta, 19 de Novembro de 2025
Fábrica da Yakult em Santa Catarina recebe certificação internacional

Unidade Fruticasa, instalada em Lages, é responsável pelo processamento de maçãs para produção do Suco de Maçã Yakult

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 10h43
Fábrica da Yakult em Santa Catarina recebe certificação internacional
Crédito: Divulgaçao Yakult

A unidade fabril Fruticasa da Yakult, localizada em Lages, Santa Catarina, recebeu recentemente a certificação internacional ISO 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA). A norma é compatível com outras normas de sistemas de gestão, como a ISO 9001 (Sistemas de Gestão da Qualidade), e envolve a linha de suco de maçã concentrado congelado, desde o recebimento das matérias-primas até a expedição do produto final.

A ISO 22000 avalia a capacidade da empresa de fornecer consistentemente alimentos seguros, atendimento aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Além disso, envolve a comunicação com as partes interessadas e melhoria contínua, entre outros. A ISO 22000 também aborda riscos, incluindo a norma HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), que avalia a capacidade da empresa em identificar e gerenciar perigos que podem comprometer a segurança dos alimentos. A Fruticasa foi certificada pela HACCP em 2008.

De acordo com o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, a adoção da ISO 22000 é uma decisão estratégica para a organização, permitindo o controle de riscos e melhorando o desempenho geral em segurança de alimentos. “A partir do segundo semestre de 2023 realizamos treinamentos e consultoria em sistemas de gestão de segurança de alimentos para adequação aos requisitos da norma”, detalha.

Além disso, a Yakult investiu em equipamentos, instalações e projetos para adequação da fábrica à ISO 22000. Dentre os investimentos estão a aquisição de novos equipamentos e instrumentos para o sistema de tratamento de efluentes e de equipamentos de sistema de controle de temperaturas das câmaras frias de estocagem de produtos.

Capacidade
A Fruticasa tem capacidade de processar até 4 mil toneladas de suco concentrado por ano. Do total produzido, 50% é destinado para a fabricação do Suco de Maçã Yakult no Complexo Industrial em Lorena, interior de São Paulo. A outra metade é destinada à exportação. A unidade fabril ocupa área total de 66 mil metros quadrados – sendo 8,7 mil m2 de área construída – e opera com os mais tecnológicos equipamentos do mundo para essa finalidade. Um dos exemplos é o moinho triturador fabricado na Suíça, de última geração, que reduz a incorporação de ar ao processo, evitando a oxidação do suco. 

Além disso, a unidade opera com prensas produzidas na Alemanha, evaporadores e equipamentos de pasteurização fabricados na Suécia e vários equipamentos produzidos no Brasil. O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto informa que o mercado de exportação exige saber quais são os fabricantes de equipamentos para aceitar os produtos processados. “Por isso, a Yakult mantém um alto nível de exigência dos fornecedores de máquinas e equipamentos para a produção do suco concentrado de maçã”, acentua.

A unidade industrial da Yakult está localizada estrategicamente próxima do maior polo produtor de maçãs do Brasil – São Joaquim/SC. A colheita é inteiramente manual para não danificar as frutas, e a maior parte das fazendas de maçãs da região está nas mãos de pequenos produtores que trabalham em família. “Esses fatores ajudam a garantir a qualidade da matéria-prima que recebemos e, consequentemente, do produto que oferecemos ao mercado”, reforça o presidente da Yakult do Brasil.

Sobre a Yakult
Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficialInstagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

