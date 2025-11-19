Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputados governistas dizem que versão aprovada para projeto antifacção vai dificultar ações da PF

Proposta se originou do governo, mas foi alterada pelo relator na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/11/2025 às 00h31
Deputados governistas dizem que versão aprovada para projeto antifacção vai dificultar ações da PF
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Deputados da base governista afirmaram que o texto aprovado para o projeto de lei de combate ao crime organizado (PL 5582/25) vai dificultar as ações da Polícia Federal. A Câmara aprovou a versão do relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que alterou o projeto original encaminhado pelo governo.

"O texto atual ainda tem problemas, ainda pode dificultar o trabalho da Polícia Federal para investigar e combater o crime organizado", disse o deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), vice-líder do governo, ao comentar as várias alterações feitas pelo relator.

Para o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), o texto de Derrite também vai causar redução dos recursos da PF. "O relatório, na prática, é um incentivo à blindagem de organizações criminosas de colarinho branco", criticou.

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que o relator não quis conversar com o governo sobre a última versão do texto. "Faltou diálogo, vontade de sentar na mesa de negociação. Continuam tirando dinheiro da Polícia Federal e atrapalhando a investigação pela Receita", disse.

Derrite respondeu que o projeto original do governo federal era "fraco" e, por isso, precisou ser alterado. "O governo, em nenhum momento, quis debater o texto tecnicamente e preferiu nos atacar. Foi uma decisão minha de não participar da reunião hoje porque o governo teve mais de 15 dias para debater o texto", afirmou Derrite.

Para Lindbergh Farias, a escolha de Derrite para relatar o projeto contaminou a discussão do tema com a política partidária. Guilherme Derrite estava licenciado do mandato de deputado federal e comandava a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo quando foi anunciado como relator.

Para a deputada Maria do Rosário (PT-RS), o projeto descaracterizou a vontade de enfrentar com segurança, inteligência e evidências o crime organizado e as facções criminosas. "O projeto de lei [em sua versão original elaborada pelo governo] integra totalmente a PF, a Receita, o Banco Central e o Coaf para sufocar a lavagem de dinheiro. Mas no relatório a cooperação passa a não ser integrada, flexibiliza a favor do crime."

O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que o texto do relator traz mais confusão no sistema penal do que apresenta medidas de combate a facções criminosas.

Iniciativa do governo
José Guimarães ressaltou que o governo foi o condutor do debate sobre segurança pública ao apresentar os dois principais projetos do tema (PEC da Segurança Pública e o projeto antifacção, que foi alterado posteriormente pelo relator). Ele criticou, no entanto, o fato de não ter sido votada a versão encaminhada pelo governo.

"Era só o que faltava dizer que não temos compromisso. Foi o Lula quem mandou o projeto com conceito fundamental da caracterização do tipo penal de facção criminosa", disse Guimarães, ao criticar a retirada do trecho que, segundo ele, era a espinha dorsal do texto. "Nosso governo não tem lugar para guardar ou proteger bandido. Muito pelo contrário, bandido tem de ser punido ao rigor da lei", afirmou.

O deputado Alencar Santana (PT-SP) destacou que a proposta original do Executivo fortalecia o combate ao crime organizado e às facções, endurecendo penas e apreendendo os bens e o dinheiro do crime.

Apoio ao relator
Parlamentares da oposição, por outro lado, comemoraram a aprovação do texto do relator. Para o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), o partido jamais iria contra um texto que traz avanços na segurança pública. "O texto não é 100% como gostaríamos, mas vai dar uma resposta dura ao crime organizado", declarou.

O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Alberto Fraga (PL-DF), afirmou que o texto original criaria um "faccionado privilegiado" do crime organizado.

Fraga também defendeu o aumento de financiamento das polícias estaduais. "O dinheiro do fundo de segurança pública não pode ir só para a Polícia Federal, mas para o estado. Quem vive com pires na mão são as polícias militares e civis", disse.

O deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da PEC da Segurança Pública ( PEC 18/25 ), disse que o projeto tomou a direção correta ao tornar o crime de faccionados mais pesado, ao exigir que os líderes fiquem em prisões federais de segurança máxima e ao reduzir direitos como a progressão de pena. "Esse é um ponto que pretendo incorporar [na PEC 18]. Crime hediondo, como o de faccionado, tem de ter progressão zero", afirmou.

O líder do Novo, deputado Marcel van Hattem (RS), disse que Derrite "consertou" o texto enviado pelo Executivo. "Projeto de lei sofrível que beneficiaria muitos líderes do tráfico", criticou.

O deputado Delegado da Cunha (PP-SP) afirmou que o aumento de pena para facções criminosas vai tirar o interesse de jovens em entrar nessa dinâmica. "Vinte anos de pena mínima muda absolutamente tudo", disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Marco legal aumenta pena de prisão para crimes cometidos por integrante de organização criminosa

Projeto foi aprovado pela Câmara e será enviado ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 49 minutos

Marco legal aumenta pena de prisão para crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas

Projeto foi aprovado pela Câmara e será enviado ao Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Motta diz que aprovação de projeto antifacção é resposta dura contra o crime organizado

Proposta foi aprovada no Plenário da Câmara e segue para o Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova marco legal do combate ao crime organizado

Proposta vai ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Relator defende aprovação de regras que asfixiem financeiramente as organizações criminosas; acompanhe

Guilherme Derrite apresentou em Plenário seu parecer sobre o projeto de combate ao crime organizado

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
12° Sensação
0.7 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 29 minutos

Marco legal aumenta pena de prisão para crimes cometidos por integrante de organização criminosa
Câmara Há 43 minutos

Marco legal aumenta pena de prisão para crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas
Esportes Há 1 hora

Panamenho José Kadir leva Botafogo à vitória no Brasileiro
Câmara Há 1 hora

Deputados governistas dizem que versão aprovada para projeto antifacção vai dificultar ações da PF
Câmara Há 1 hora

Motta diz que aprovação de projeto antifacção é resposta dura contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,09%
Euro
R$ 6,16 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,932,03 -1,46%
Ibovespa
156,522,13 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias