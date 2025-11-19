Motta diz que aprovação de projeto antifacção é resposta dura contra o crime organizado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a aprovação do projeto de combate ao crime organizado (PL 5582/25) é uma resposta dura contra os criminosos, e não uma vitória de um ou outro grupo, mas do Brasil.

"O país pode divergir sobre tudo, menos sobre o direito de viver em paz e segurança. O problema da polarização é que ela transforma adversários em inimigos e problemas em bandeiras. Só um grupo vence quando o Estado se divide: o crime organizado", disse.

Segundo Motta, o que o crime deseja é ver o Brasil remando em direções opostas. "Quando o Estado rema junto, a cidadania avança e o crime recua", declarou. "Nunca podemos esquecer que o verdadeiro vilão é o crime organizado. E o herói é o povo brasileiro, que sobrevive todos os dias com o crime cada vez mais organizado."

Amplo debate

Hugo Motta ressaltou que o projeto é fruto de uma construção coletiva e que entidades como Polícia Federal e Receita Federal participaram do debate.

O Parlamento, de acordo com Motta, não tem como função "carimbar" um projeto, mas sim debater as propostas e entregar a melhor versão possível. "O cidadão não está preocupado com a paternidade do projeto, mas com a resolução do problema", declarou o presidente da Câmara.

O Projeto de Lei 5582/25 foi elaborado pelo governo, mas a versão aprovada pela Câmara é a do relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que fez várias alterações. O texto agora seguirá para o Senado.