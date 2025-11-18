Terça, 18 de Novembro de 2025
Motta: proposta de combate ao crime organizado é a mais viável politicamente

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o texto do marco legal de combate ao crime organizado, que será votado hoje pelo Plenário, foi cons...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
18/11/2025 às 18h37
Motta: proposta de combate ao crime organizado é a mais viável politicamente
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o texto do marco legal de combate ao crime organizado, que será votado hoje pelo Plenário, foi construído de forma a tornar a proposta mais viável politicamente para ser aprovada. Segundo ele, vai ser a resposta mais dura da história da Casa no combate às facções criminosas.

“Estamos aumentando penas e criando novas tipificações de crimes. Os chefes irão direto para presídios federais, e seus despachos com advogados serão gravados, não terão visitas íntimas. Estamos tipificando o novo cangaço, o domínio de cidades, a cooptação de crianças e adolescentes. Os chefes terão penas maiores do que as da Lei Antiterrorismo”, disse o presidente, após a reunião de líderes.

Motta afirmou que o projeto enviado pelo governo tem pontos positivos e que será melhorado pelo trabalho legislativo. Segundo ele, a decisão do Plenário será soberana sobre eventuais destaques e alterações no texto.

“Quem falará ao final é o Plenário, e o painel vai expressar o resultado da Casa”, afirmou Motta.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
