Comissões debatem violência contra profissionais da comunicação na Região Amazônica

As comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados debatem, na próxima terça-feira (25), a violência contra jornalistas e comunicadores na Amazônia.

O debate foi solicitado pelos deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ) e será às 10 horas, no plenário 2.

Um dos focos será discutir o papel do Estado na proteção aos que atuam em áreas de conflito socioambiental na região. Conforme os parlamentares que pediram o debate, esses profissionais enfrentam ameaças, perseguições, criminalização e, em casos extremos, assassinatos — como documentado no relatório Fronteiras da Informação, do Instituto Vladimir Herzog.

Dados de organizações nacionais e internacionais apontam o Brasil como um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo, especialmente para profissionais que denunciam crimes como desmatamento ilegal, grilagem de terras e mineração clandestina.

"O silenciamento dessas vozes não é apenas uma tragédia humana e social, mas também uma ameaça direta à democracia, ao direito à informação e à própria efetividade das políticas ambientais", afirma Nilto Tatto.