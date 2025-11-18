Terça, 18 de Novembro de 2025
SETUR e Embaixada do Brasil no Peru estreitam laços para fortalecer conectividade aérea e turismo

Fotos: Divulgação/SETURA Secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, cumpriu agenda estratégica na Embaixada do Brasil no Peru...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/11/2025 às 12h28
SETUR e Embaixada do Brasil no Peru estreitam laços para fortalecer conectividade aérea e turismo
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/SETUR

A Secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, cumpriu agenda estratégica na Embaixada do Brasil no Peru nesta segunda-feira,17. O encontro, que faz parte do Roadshow Santa Catarina, reuniu a Secretária, o Embaixador do Brasil no Peru, Clemente de Lima Baena Soares, e o Secretário Helges Bandeira, visando estreitar os laços bilaterais e maximizar a nova rota aérea que ligará Florianópolis (FLN) a Lima (LIM) a partir do dia 3 de dezembro.

A reunião reforçou a estratégia de internacionalização do Governo de Santa Catarina, focada em transformar o turismo em uma matriz econômica ainda mais robusta, atraindo investidores e turistas qualificados da América Latina.

A comitiva catarinense aproveitou o momento para apresentar a diversidade turística do estado. Além de Catiane Seif, o encontro contou com a presença de representantes dos municípios de Bom Jardim da Serra, Urubici, Lages, Joaçaba, Treze Tílias, Fraiburgo, Florianópolis, Blumenau, Santo Amaro da Imperatriz e Penha.

O foco da apresentação foi a pluralidade de atrativos de Santa Catarina, destacando as estratégias das Quatro Estações, que promovem o estado muito além do tradicional sol e praia.

Foram expostas as vocações do frio na Serra, o enoturismo, a cultura germânica, as belezas naturais e os eventos anuais, como forma de despertar o interesse do mercado peruano, um público com potencial de alto consumo.

“Este encontro na Embaixada foi fundamental. O lançamento do voo direto entre Florianópolis e Lima é um divisor de águas e precisamos garantir que o mercado peruano conheça a totalidade do nosso estado. Ao apresentarmos a força das nossas Quatro Estações e a diversidade dos nossos municípios, estamos pavimentando o caminho para um fluxo de turistas mais qualificado e que permaneça mais tempo em Santa Catarina, fortalecendo a nossa economia,” destacou a Secretária Catiane Seif.

A ação na Embaixada do Brasil faz parte de uma série de iniciativas do governo estadual para capitalizar o aumento da conectividade aérea, consolidando o estado como um destino de referência no cenário internacional.

Confira abaixo algumas imagens do encontro na Embaixada do Brasil no Peru:

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
