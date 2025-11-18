Comissão debate obras de duplicação na Rodovia Presidente Dutra na Baixada Fluminense

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (25) para discutir as obras de duplicação e revitalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O debate, que será interativo, atende a pedido do deputado Bebeto (PP-RJ) e está marcado para as 10 horas, no plenário 11.

O deputado destaca que a Presidente Dutra é uma das principais vias de integração nacional, ligando o estado do Rio de Janeiro a outras regiões do país. “A rodovia atravessa toda a Baixada Fluminense, onde desempenha papel estratégico para a mobilidade urbana, o escoamento da produção e o deslocamento diário de milhares de cidadãos”, diz.

Para Bebeto, apesar da relevância das intervenções já em andamento, ainda existem demandas da população e dos municípios diretamente afetados. Entre elas estão a duplicação de trechos, a construção de viadutos e passarelas, melhorias na sinalização e iluminação, além de adequações nas agulhas de entrada e saída que conectam as principais cidades da região.

"É necessário garantir transparência e clareza quanto ao cronograma das obras já em andamento, apresentando um panorama das etapas concluídas, das entregas previstas e dos compromissos assumidos pela concessionária dentro do contrato de concessão", ressalta.