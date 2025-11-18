Cancelado debate sobre condições de trabalho de entregadores do iFood

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta terça-feira (18) para discutir as condições de trabalho dos entregadores do aplicativo iFood.

Ainda não há nova data para o debate.

A audiência foi proposta pelo deputado Leo Prates (PDT-BA). Segundo o parlamentar, o objetivo é compreender as diferentes posições envolvidas na recente paralisação dos entregadores de aplicativos, o chamado “Breque dos APPs”, e discutir possíveis caminhos para soluções legislativas que atendam tanto trabalhadores quanto empresas.

Leo Prates explica que os entregadores reivindicam remuneração mínima por entrega e por quilômetro rodado, além de limites para entregas feitas de bicicleta e o fim do agrupamento de corridas sem compensação financeira adequada.

Ele acrescenta que o iFood, por sua vez, argumenta oferecer benefícios como seguro pessoal gratuito, planos de saúde, programas de educação e apoio jurídico e psicológico, defendendo ainda a importância de um ambiente de trabalho seguro e de respeito à livre circulação das pessoas e ao funcionamento dos estabelecimentos parceiros.