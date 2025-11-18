Cancelada reunião para analisar medida provisória do plano Brasil Soberano

Foi cancelada a reunião que a comissão mista sobre a medida provisória que cria o plano Brasil Soberano ( MP 1309/25 ) realizaria nesta terça-feira (18) para analisar o parecer do relator, senador Fernando Farias (MDB-AL).

A MP foi editada em agosto como uma resposta à elevação unilateral das tarifas de importação dos EUA sobre produtos brasileiros, anunciada em 30 de julho de 2025. Ela perde a validade se não for aprovada pela Câmara e pelo Senado até o dia 10 de dezembro.

Empregos e investimentos

O texto altera diversas leis para preservar empregos e estimular investimentos em setores estratégicos.

Entre as medidas adotadas pelo governo brasileiro estão novas linhas de crédito subsidiado para exportadores, prorrogação de prazos para pagamento de impostos e compras públicas de estoques de alimentos.

A MP 1309/25 recebeu 366 emendas.