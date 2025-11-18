Terça, 18 de Novembro de 2025
Comissão debate diversidade religiosa e direitos humanos nesta terça

Encontro reunirá lideranças religiosas representantes do governo e da sociedade para discutir como proteger a liberdade religiosa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
18/11/2025 às 08h16

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (18), audiência pública para discutir os desafios relacionados à diversidade religiosa no Brasil.

O debate foi solicitado pelo deputado Luiz Couto (PT-PB) e será realizado às 10 horas, no plenário 9.

Combate à intolerância
A audiência tem como foco a defesa da liberdade de crença, o combate à intolerância e ao racismo religioso e o fortalecimento da laicidade do Estado – princípios garantidos pela Constituição Federal.

O debate é uma resposta ao aumento de episódios de discriminação, especialmente contra religiões de matriz africana, que enfrentam ataques físicos, simbólicos e institucionais.

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
