Família de Santo Augusto organiza vaquinha para cirurgia urgente de bebê com problema renal

Uma família de Santo Augusto iniciou uma vaquinha online para ajudar no tratamento do pequeno Bernardo, de apenas seis meses, que enfrenta um grave problema de saúde. O bebê foi diagnosticado com hidronefrose renal com obstrução da junção uretero-pélvica, condição que exige cirurgia urgente para evitar a perda da função do rim.

A mãe, Raquel Feller da Silva, explica que o procedimento precisa ser realizado o quanto antes no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Para custear a cirurgia e o tratamento pós-operatório, a família precisa arrecadar R$ 20 mil.

Segundo ela, cada dia de espera agrava o quadro de Bernardo, já que a hidronefrose aumenta progressivamente, comprometendo ainda mais o rim. Por isso, a mobilização rápida da comunidade é essencial. Bernardo tem uma irmã gemêa, a Maitê.

“Qualquer valor é bem-vindo, e seremos imensamente gratos a cada um que nos ajudar nessa caminhada”, afirma Raquel.

Quem puder colaborar pode fazer doação via Pix, utilizando a chave:

[email protected]

Link da vaquinha: clique aqui.