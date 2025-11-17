Segunda, 17 de Novembro de 2025
Família de Santo Augusto organiza vaquinha para cirurgia urgente de bebê com problema renal

“Qualquer valor é bem-vindo, e seremos imensamente gratos a cada um que nos ajudar nessa caminhada”, afirma Raquel.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Querência Online
17/11/2025 às 15h44
Foto: Divulgação

Uma família de Santo Augusto iniciou uma vaquinha online para ajudar no tratamento do pequeno Bernardo, de apenas seis meses, que enfrenta um grave problema de saúde. O bebê foi diagnosticado com hidronefrose renal com obstrução da junção uretero-pélvica, condição que exige cirurgia urgente para evitar a perda da função do rim.

A mãe, Raquel Feller da Silva, explica que o procedimento precisa ser realizado o quanto antes no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Para custear a cirurgia e o tratamento pós-operatório, a família precisa arrecadar R$ 20 mil.

Segundo ela, cada dia de espera agrava o quadro de Bernardo, já que a hidronefrose aumenta progressivamente, comprometendo ainda mais o rim. Por isso, a mobilização rápida da comunidade é essencial. Bernardo tem uma irmã gemêa, a Maitê. 

Quem puder colaborar pode fazer doação via Pix, utilizando a chave:
[email protected]

Link da vaquinha:  clique aqui. 

