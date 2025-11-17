Lei cria o Dia Nacional da Capoterapia, comemorado na primeira sexta-feira de outubro

O Dia Nacional da Capoterapia será comemorado anualmente na primeira sexta-feira de outubro. É o que determina a Lei 15.259/25 , sancionada na semana passada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A norma é originária do Projeto de Lei 5929/19, do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), aprovado no ano passado pela Câmara e neste ano pelo Senado.

"As sessões de capoterapia são desenvolvidas num ambiente lúdico e descontraído, em que são utilizadas músicas, palmas e movimentos ritmados", explica Ribeiro.

"Os resultados potenciais decorrem do fato de que a capoterapia tende a aumentar a produção de endorfina, a flexibilidade e o alongamento da musculatura, entre outros aspectos positivos", acrescenta.