Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei cria o Dia Nacional da Capoterapia, comemorado na primeira sexta-feira de outubro

Capoterapia é uma prática terapêutica que mistura movimentos da capoeira com música, ritmo e atividades lúdicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/11/2025 às 12h23

O Dia Nacional da Capoterapia será comemorado anualmente na primeira sexta-feira de outubro. É o que determina a Lei 15.259/25 , sancionada na semana passada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A norma é originária do Projeto de Lei 5929/19, do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), aprovado no ano passado pela Câmara e neste ano pelo Senado.

"As sessões de capoterapia são desenvolvidas num ambiente lúdico e descontraído, em que são utilizadas músicas, palmas e movimentos ritmados", explica Ribeiro.

"Os resultados potenciais decorrem do fato de que a capoterapia tende a aumentar a produção de endorfina, a flexibilidade e o alongamento da musculatura, entre outros aspectos positivos", acrescenta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova indenização para comissionados do Senado exonerados sem justa causa

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão debate fundo de reparação econômica e promoção da igualdade racial

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (19) audiência pública sobre a propo...

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova fim da dupla cobrança em pedágio pelo prazo de 20 minutos

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Câmara Há 2 horas

Nova lei cria 330 funções comissionadas para o Superior Tribunal de Justiça

Norma surgiu de projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova regras de formação continuada para apoiar estudantes com necessidades educacionais

A Câmara dos Deputados segue analisando o projeto

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.18 km/h Vento
78% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Planejamento Há 4 minutos

Leite lança o RS+Digital, programa de desenvolvimento municipal do Estado
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova indenização para comissionados do Senado exonerados sem justa causa
Senado Federal Há 19 minutos

Moro relata destruição em Rio Bonito do Iguaçu após tornado
Senado Federal Há 19 minutos

Jovens Senadores levam a voz da juventude e da Amazônia para a COP 30
Direitos Humanos Há 33 minutos

Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,51%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 519,123,59 -2,72%
Ibovespa
157,156,14 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias