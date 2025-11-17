Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida

Consulta deve ser feita na Página do Participante

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/11/2025 às 11h57
Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga, nesta segunda-feira (17), o resultado preliminar da análise dos diplomas de formação médica enviados pelos candidatos que fizeram as provas da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2).

O resultado foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na página do Participante no Sistema Revalida do Inep. Para acessar, é necessário fazer login com a conta da plataforma Gov.Br.

O participante que não enviou qualquer documentação comprobatória (diploma, certificado ou declaração) de conclusão de curso entre os dias 20 a 24 de outubro está automaticamente reprovado e não poderá participar da próxima fase, a da prova de habilidades clínicas.

Recursos

De acordo com edital da 1ª etapa do Revalida 2025/2 , os candidatos que se consideram prejudicados podem entrar com recurso a partir desta segunda-feira até sexta-feira (21).

O resultado final será divulgado no dia 5 de dezembro. Caso o documento enviado seja reprovado, o participante não poderá se inscrever na segunda etapa do Revalida 2025/2, mesmo que tenha obtido desempenho individual mínimo esperado nas provas.

O Revalida 2025/2 foi aplicado no dia 19 de outubro, em todo o país.

O exame tem o objetivo de verificar a aquisição por candidatos formados em medicina no exterior de habilidades, competências e conhecimentos considerados necessários ao exercício profissional no Brasil.

Revalida

O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

O Revalida é composto pelas etapas teórica e de habilidades clínicas, que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina:

. clínica médica;

. cirurgia;

. ginecologia e obstetrícia;

. pediatria e medicina da família;

e comunidade (saúde coletiva).

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 21 horas

Preconceito dificulta rastreio e tratamento de câncer em pessoas trans

Falta de acolhimento afasta população e atrasa diagnósticos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

MS faz acordo para construção do primeiro hospital inteligente do SUS

Unidade será Hospital das Clínicas da USP
Saúde Há 2 dias

Estudo mostra que inflamação no cérebro pode ser chave do Alzheimer

Pesquisa foi liderada por laboratório do neurocientista Eduardo Zimmer

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 dias

Em Criciúma, Jorginho Mello inaugura Centro Especializado de Reabilitação

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello inaugurou, nesta sexta-feira, 14, em Criciúma, o CER II Unesc. O Centro Especializado em...

 A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração do Centro de Atendimento do Saúde 60+ em Novo Hamburgo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 dias

Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Novo Hamburgo

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (14/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS e...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.12 km/h Vento
89% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida
Câmara Há 27 minutos

Motta diz que projeto contra o crime organizado é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar
Senado Federal Há 27 minutos

Lei cria 330 funções comissionadas para o Superior Tribunal de Justiça
Internacional Há 27 minutos

Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras
Agricultura Há 27 minutos

Governo apresenta na COP30 estudos que mostram potencial erva-mate como aliada no processo de descarbonização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,30%
Euro
R$ 6,16 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,623,78 +0,20%
Ibovespa
157,493,84 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias