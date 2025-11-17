Motta diz que projeto contra o crime organizado é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar

INI-TEXT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto de lei que combate o crime organizado é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar no enfrentamento às facções criminosas ( PL 5582/25 ). Motta anunciou a proposta como pauta única do Plenário nesta terça-feira (18).

Para ele, segurança pública exige firmeza, garantias e eficiência institucional.

“O projeto aumenta as penas para integrantes de facções e dificulta o retorno às ruas, também cria e integra os Bancos Nacional e Estaduais de Dados sobre as Organizações Criminosas. Vamos em frente com responsabilidade e a urgência que o tema requer”, destacou o presidente, por meio de suas redes sociais.