Em Criciúma, Jorginho Mello inaugura Centro Especializado de Reabilitação

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello inaugurou, nesta sexta-feira, 14, em Criciúma, o CER II Unesc. O Centro Especializado em...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/11/2025 às 00h12
Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello inaugurou, nesta sexta-feira, 14, em Criciúma, o CER II Unesc. O Centro Especializado em Reabilitação atende 400 usuários por mês, que se enquadram em deficiências físicas, neurológicas, intelectual, Transtorno do Espectro Autista, entre outros. O investimento no local foi de quase R$ 2 milhões.

“Eu fico muito feliz em estar cuidando da Saúde de Santa Catarina. Avançamos em várias frentes e em parceira com a UNESC podemos avançar muito mais. A população de Criciúma e região ganha com esse equipamento que vai servir para melhorar a vida das pessoas, dando mais qualidade e tirando a dor de quem sofre. É pra isso que nós trabalhamos, para dar o melhor ao catarinense”, disse o governador Jorginho Mello.

A reitora da UNESC, Gisele Coelho Lopes, enfatizou a importância da parceria com o Governo do Estado para ampliar o atendimento à população.

“Receber o governador Jorginho Mello para nós é uma satisfação, porque significa o resultado dos investimentos do Governo na área da saúde. Hoje a UNESC contribui significativamente com cada município com o fortalecimento da área da saúde. Com grandes projetos estruturantes, faz com que estudantes, professores e pesquisadores atuem para minimizar o sofrimento das pessoas”, explicou.
O Centro de Reabilitação funciona totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde.

“Nós atendemos aqui as deficiências tanto no campo físico como o processo de reabilitação. O paciente que teve AVC e ficou com alguma sequela, alguma situação de limitação no seu aspecto fisiológico, nós aqui realizamos toda a reabilitação, com uma equipe de neurologista, ortopedista, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, toda uma equipe multidisciplinar que vai olhar esse sujeito de forma integral, para que ele tenha mais qualidade de vida e mais autonomia. Nós também trabalhamos de forma a cuidar da ação mental desse paciente e também atendemos os aspectos da deficiência intelectual”, explicou a coordenadora do CER, Tatiane Macarini.

A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração do Centro de Atendimento do Saúde 60+ em Novo Hamburgo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 7 horas

Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Novo Hamburgo

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (14/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS e...

 Investimento inclui aparelhos de raio-X, ventiladores pulmonares e camas hospitalares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 8 horas

Estado destina R$ 2,1 milhões para equipar nova emergência do Hospital Lauro Reus, em Campo Bom

O governo do Estado vai repassar R$ 2,1 milhões ao Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para a aquisição de eq...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Importante nome da saúde catarinense, Dr. Murillo Capella toma posse na Academia Catarinense de Letras

Foto: Fátima DamascenoO médico Murillo Ronald Capella tomou posse como membro da Academia Catarinense de Letras (ACL) nesta quinta-feira, 13. O pro...

 Imagem de stefamerpik no Freepik
Saúde Há 11 horas

Catarata: diagnóstico precoce e tratamento são essenciais

Dra. Isabel Habeyche Cardoso fala sobre a importância dos exames avançados para avaliar o grau da catarata, cirurgia personalizada, técnicas e lent...

 Freepik
Saúde Há 13 horas

Sobrecarga médica reacende debate sobre direitos

Estudo mostra que seis em cada dez médicos relatam insatisfação com a própria saúde; especialistas em direito médico destacam como proteger o profi...

