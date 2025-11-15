Em Criciúma, Jorginho Mello inaugura Centro Especializado de Reabilitação

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello inaugurou, nesta sexta-feira, 14, em Criciúma, o CER II Unesc. O Centro Especializado em Reabilitação atende 400 usuários por mês, que se enquadram em deficiências físicas, neurológicas, intelectual, Transtorno do Espectro Autista, entre outros. O investimento no local foi de quase R$ 2 milhões.

“Eu fico muito feliz em estar cuidando da Saúde de Santa Catarina. Avançamos em várias frentes e em parceira com a UNESC podemos avançar muito mais. A população de Criciúma e região ganha com esse equipamento que vai servir para melhorar a vida das pessoas, dando mais qualidade e tirando a dor de quem sofre. É pra isso que nós trabalhamos, para dar o melhor ao catarinense”, disse o governador Jorginho Mello.

A reitora da UNESC, Gisele Coelho Lopes, enfatizou a importância da parceria com o Governo do Estado para ampliar o atendimento à população.

“Receber o governador Jorginho Mello para nós é uma satisfação, porque significa o resultado dos investimentos do Governo na área da saúde. Hoje a UNESC contribui significativamente com cada município com o fortalecimento da área da saúde. Com grandes projetos estruturantes, faz com que estudantes, professores e pesquisadores atuem para minimizar o sofrimento das pessoas”, explicou.

O Centro de Reabilitação funciona totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Nós atendemos aqui as deficiências tanto no campo físico como o processo de reabilitação. O paciente que teve AVC e ficou com alguma sequela, alguma situação de limitação no seu aspecto fisiológico, nós aqui realizamos toda a reabilitação, com uma equipe de neurologista, ortopedista, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, toda uma equipe multidisciplinar que vai olhar esse sujeito de forma integral, para que ele tenha mais qualidade de vida e mais autonomia. Nós também trabalhamos de forma a cuidar da ação mental desse paciente e também atendemos os aspectos da deficiência intelectual”, explicou a coordenadora do CER, Tatiane Macarini.