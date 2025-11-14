Motta: debate sobre o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado tomou conta do Brasil

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o debate sobre o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado ( PL 5582/25 ) tomou conta do País e está presente nas rodas de conversa, nas redes e na imprensa.

"É o sinal de uma democracia viva!", destacou o presidente da Câmara por meio de suas redes sociais.

A votação da proposta foi marcada para a próxima terça-feira (18).

Para ele, os partidos podem brigar por narrativas, a direita ou a esquerda podem dizer que venceram a disputa das redes, mas a politização do tema não é o mais importante.

"Endurecer penas, enfrentar a impunidade e responder ao pedido mais legítimo da sociedade: o direito de viver em paz e com segurança" são as prioridades, segundo o presidente da Câmara.