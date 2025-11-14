Sexta, 14 de Novembro de 2025
Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Novo Hamburgo

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (14/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/11/2025 às 17h54
Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Novo Hamburgo
A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração do Centro de Atendimento do Saúde 60+ em Novo Hamburgo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (14/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS em Novo Hamburgo. O serviço será oferecido no Centro Municipal de Especialidades Médicas da Prefeitura. A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participou do ato.

“Quando abrimos um serviço como esse e em uma parceria como a que temos com Novo Hamburgo, isso significa que todos os critérios técnicos do Programa Saúde 60+ RS foram cumpridos com excelência. Por isso, estamos muitos felizes em ampliar o atendimento qualificado para a população idosa”, destacou Arita. O ambulatório contará com equipe técnica completa, incluindo um médico da área de geriatria.

O Saúde 60+ RS tem como objetivo ofertar atendimento ambulatorial especializado e regionalizado para pessoas com 60 anos ou mais, classificadas como frágeis pela atenção primária à saúde ou com diagnóstico de demência. “Estamos inaugurando um serviço que tem muita relevância social, pois irá oferecer um cuidado muito mais qualificado aos idosos”, ressaltou o prefeito Gustavo Finck.

O repasse mensal para o município será de R$ 130 mil. Além de Novo Hamburgo, na área de abrangência da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), haverá um outro centro do Saúde 60+ RS no Hospital Bom Pastor, em Igrejinha. Ao todo, 67 municípios compõem a 1ª CRS, que tem sede em Porto Alegre.

Saude 60+ RS busca ampliar o atendimento qualificado para a população idosa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saude 60+ RS busca ampliar o atendimento qualificado para a população idosa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Esse é o terceiro centro do Saúde 60+ RS inaugurado no Rio Grande do Sul. Os outros dois funcionam nos municípios de Marau e de Caxias do Sul. A meta da SES é implantar 20 centros do programa no Estado.

Locais habilitados no Saúde 60+ RS

  • Cachoeira do Sul (8ª CRS) – Hospital de Caridade e Beneficência
  • Caxias do Sul (5ª CRS) – Hospital Virvi Ramos
  • Cruz Alta (9ª CRS) – Prefeitura Municipal de Cruz Alta (Secretaria Municipal de Saúde)
  • Estação (11ª CRS) – Hospital Santo Antônio de Estação
  • Igrejinha (1ª CRS) – Hospital Bom Pastor
  • Lajeado (16ª CRS) – Hospital Bruno Born
  • Marau (6ª CRS) – Associação Hospitalar Beneficente de Marau
  • Novo Hamburgo (1ª CRS) – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo
  • Panambi (17ª CRS) – Associação Hospital Panambi
  • Pelotas (3ª CRS) – Cuidativa UFPEL
  • Santa Rosa (14ª CRS) – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa
  • Santiago (4ª CRS) – Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidade)
  • Santo Ângelo (12ª CRS) – Hospital Regional das Missões
  • Sarandi (15ª CRS) – Associação Hospitalar Vila Nova
  • Tenente Portela (2ª CRS) – Hospital Santo Antônio

Como acessar o serviço

O acesso ao Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa será feito por meio de encaminhamento das unidades básicas de saúde (UBSs), seguindo critérios definidos pelo Saúde 60+ RS. A regulação dos atendimentos será realizada pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), respeitando o território e a organização regional dos serviços.

Nas UBSs, as pessoas idosas passarão por uma avaliação multidimensional, utilizando um instrumento específico chamado índice de vulnerabilidade clínico funcional. Esse instrumento está descrito em um manual e consiste em 20 perguntas que podem ser respondidas pela própria pessoa idosa ou por seu cuidador.

Se a pontuação final for igual ou superior a 15 pontos, a pessoa será classificada como frágil e poderá ser encaminhada ao atendimento especializado oferecido pelo programa Saúde 60+ RS. Além disso, pessoas idosas com diagnóstico de demência também poderão ser encaminhadas imediatamente.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

