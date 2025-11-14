Estado destina R$ 2,1 milhões para equipar nova emergência do Hospital Lauro Reus, em Campo Bom

O governo do Estado vai repassar R$ 2,1 milhões ao Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para a aquisição de equipamentos que serão instalados no novo setor de emergência destinado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O convênio foi assinado, na manhã desta sexta-feira (14/11), pela titular da SES, Arita Bergmann, e pela direção da instituição. Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde .

Do valor destinado, R$ 1,5 milhão será aplicado na compra de ventiladores pulmonares, ecógrafo, camas hospitalares (pediátrica e adulta) e monitores multiparâmetros. Outros R$ 630 mil vão financiar a aquisição de um aparelho de raio-x digital e de um sistema de videoendoscopia.

"Estamos testemunhando o quanto este hospital está crescendo e tudo que está fazendo pela saúde do município de Campo Bom e da região", destacou Arita. Para a secretária, graças aos ajustes e reformas realizados pelo governo do Estado, o Rio Grande do Sul pode retomar investimentos e garantir a abertura de novos serviços. O Avançar Mais na Saúde já disponibilizou mais de R$ 1 bilhão para hospitais e serviços de saúde.

Mais leitos e exames

O novo setor de emergência do hospital, que receberá os equipamentos, foi inaugurado em julho após ser reformado e ampliado pelo município, qualificando a estrutura do local.

A capacidade de acomodar leitos, por exemplo, aumentou de 11 para 29, que agora serão adquiridos com o repasse do Estado. A expectativa da direção também é de dobrar a quantidade de exames de colonoscopia e endoscopia realizados, de 90 para 180 procedimentos mensais.

Ainda por meio do Avançar Mais na Saúde, o Estado investirá outros R$ 2 milhões na reforma do bloco cirúrgico e nos centros obstétrico e de parto, além da central de material esterilizado, ampliando a capacidade do local para realizar procedimentos. Os recursos ainda estão em tramitação na SES.

A assinatura do convênio foi acompanhada pelo prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes. "Que bom poder fazer parceria, pois os nossos propósitos são os mesmos, fazer saúde com competência e resolutividade, mas também com amor e carinho", ressaltou.

Com 80 anos, completados em agosto, o Hospital Lauro Reus é referência regional para mais de 800 mil habitantes de 15 municípios, especialmente nas áreas de cirurgia geral, traumatologia e atendimento de urgência e emergência.