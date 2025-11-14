Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado destina R$ 2,1 milhões para equipar nova emergência do Hospital Lauro Reus, em Campo Bom

O governo do Estado vai repassar R$ 2,1 milhões ao Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para a aquisição de eq...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/11/2025 às 16h33
Estado destina R$ 2,1 milhões para equipar nova emergência do Hospital Lauro Reus, em Campo Bom
Investimento inclui aparelhos de raio-X, ventiladores pulmonares e camas hospitalares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado vai repassar R$ 2,1 milhões ao Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para a aquisição de equipamentos que serão instalados no novo setor de emergência destinado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O convênio foi assinado, na manhã desta sexta-feira (14/11), pela titular da SES, Arita Bergmann, e pela direção da instituição. Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde .

Do valor destinado, R$ 1,5 milhão será aplicado na compra de ventiladores pulmonares, ecógrafo, camas hospitalares (pediátrica e adulta) e monitores multiparâmetros. Outros R$ 630 mil vão financiar a aquisição de um aparelho de raio-x digital e de um sistema de videoendoscopia.

"Estamos testemunhando o quanto este hospital está crescendo e tudo que está fazendo pela saúde do município de Campo Bom e da região", destacou Arita. Para a secretária, graças aos ajustes e reformas realizados pelo governo do Estado, o Rio Grande do Sul pode retomar investimentos e garantir a abertura de novos serviços. O Avançar Mais na Saúde já disponibilizou mais de R$ 1 bilhão para hospitais e serviços de saúde.

Mais leitos e exames

O novo setor de emergência do hospital, que receberá os equipamentos, foi inaugurado em julho após ser reformado e ampliado pelo município, qualificando a estrutura do local.

A capacidade de acomodar leitos, por exemplo, aumentou de 11 para 29, que agora serão adquiridos com o repasse do Estado. A expectativa da direção também é de dobrar a quantidade de exames de colonoscopia e endoscopia realizados, de 90 para 180 procedimentos mensais.

Ainda por meio do Avançar Mais na Saúde, o Estado investirá outros R$ 2 milhões na reforma do bloco cirúrgico e nos centros obstétrico e de parto, além da central de material esterilizado, ampliando a capacidade do local para realizar procedimentos. Os recursos ainda estão em tramitação na SES.

A assinatura do convênio foi acompanhada pelo prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes. "Que bom poder fazer parceria, pois os nossos propósitos são os mesmos, fazer saúde com competência e resolutividade, mas também com amor e carinho", ressaltou.

Com 80 anos, completados em agosto, o Hospital Lauro Reus é referência regional para mais de 800 mil habitantes de 15 municípios, especialmente nas áreas de cirurgia geral, traumatologia e atendimento de urgência e emergência.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração do Centro de Atendimento do Saúde 60+ em Novo Hamburgo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 46 minutos

Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Novo Hamburgo

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (14/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS e...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

Importante nome da saúde catarinense, Dr. Murillo Capella toma posse na Academia Catarinense de Letras

Foto: Fátima DamascenoO médico Murillo Ronald Capella tomou posse como membro da Academia Catarinense de Letras (ACL) nesta quinta-feira, 13. O pro...

 Imagem de stefamerpik no Freepik
Saúde Há 5 horas

Catarata: diagnóstico precoce e tratamento são essenciais

Dra. Isabel Habeyche Cardoso fala sobre a importância dos exames avançados para avaliar o grau da catarata, cirurgia personalizada, técnicas e lent...

 Freepik
Saúde Há 7 horas

Sobrecarga médica reacende debate sobre direitos

Estudo mostra que seis em cada dez médicos relatam insatisfação com a própria saúde; especialistas em direito médico destacam como proteger o profi...

 (Foto: Rafael Piaceski)
Visita Parlamentar Há 8 horas

Deputados federais do PL visitam o Hospital Santo Antônio em Tenente Portela

Parlamentares gaúchos conheceram a estrutura do HSA e se dispuseram a apoiar demandas da instituição.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
27° Sensação
1.21 km/h Vento
64% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Parlamentares defendem integração entre gênero e clima em debate na COP30
Economia Há 1 minuto

COP30: quarto leilão do Eco Invest terá foco exclusivo na Amazônia
Câmara Há 17 minutos

Parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar crise climática durante a COP30
Justiça Há 17 minutos

Polícia do RJ relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Tecnologia Há 31 minutos

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,01%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,932,99 -3,76%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias