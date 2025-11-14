Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova apresentação obrigatória de relatório anual sobre gastos do Fundeb

Proposta segue para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
14/11/2025 às 15h28
Comissão aprova apresentação obrigatória de relatório anual sobre gastos do Fundeb
Renato Araújo / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJ) aprovou projeto de lei que obriga governadores e prefeitos, que são gestores locais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a elaborar relatório anual sobre a aplicação dos recursos do fundo.

O documento deve detalhar o total e a fonte dos recursos recebidos no período, incluindo receitas e complementações do governo federal.

Além disso, a aplicação dos recursos deverá estar discriminada por etapa e modalidade da educação básica, especificando os gastos com:

  • pessoal efetivo e temporário;
  • manutenção;
  • ampliação e melhoria da infraestrutura; e
  • outros custos operacionais.

O relatório também deve trazer a distribuição dos recursos e das matrículas entre a oferta pública direta e as instituições conveniadas.

Controle social
As informações deverão ser apresentadas à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa correspondente e ao Conselho de Acompanhamento e de Controle Social.

A proposta inclui a obrigação na Lei 14.113/20 , que regulamenta o Fundeb.

Novo texto
O texto aprovado é um substitutivo da Comissão de Educação ao Projeto de Lei 1783/25, da deputada Maria do Rosário (PT-RS). A proposta original previa relatório quadrimestral. O substitutivo mudou a periodicidade para anual e fez outras alterações.

Segundo a relatora na comissão, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), o relatório anual serve como “instrumento fundamental” para o exercício do controle social, fornecendo aos conselhos e ao Poder Legislativo local os subsídios necessários para uma fiscalização qualificada e informada.

O texto segue para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo Plenário. Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 4 minutos

Parlamentares defendem integração entre gênero e clima em debate na COP30

Segundo as participantes, Plano de Ação de Gênero na COP30 enfrenta resistência ao termo saúde reprodutiva
Câmara Há 20 minutos

Parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar crise climática durante a COP30

Documento destaca transição energética justa, adaptação climática e proteção de povos indígenas

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 34 minutos

Motta: debate sobre o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado tomou conta do Brasil

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o debate sobre o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado ( PL 5582/25 ) tomou ...
Câmara Há 34 minutos

CPMI ouve ex-coordenador de pagamentos do INSS e empresário investigados por desvios

A CPMI do INSS ouve na segunda-feira (17) duas pessoas investigadas por desvio de aposentadorias da Previdência Social: o ex-coordenador de Pagamen...
Câmara Há 49 minutos

Comissão aprova simplificar resolução de conflitos territoriais entre municípios

Proposta ainda será analisada pelo Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
27° Sensação
1.21 km/h Vento
64% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Parlamentares defendem integração entre gênero e clima em debate na COP30
Economia Há 1 minuto

COP30: quarto leilão do Eco Invest terá foco exclusivo na Amazônia
Câmara Há 17 minutos

Parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar crise climática durante a COP30
Justiça Há 17 minutos

Polícia do RJ relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Tecnologia Há 31 minutos

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,01%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,932,99 -3,76%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias