Importante nome da saúde catarinense, Dr. Murillo Capella toma posse na Academia Catarinense de Letras

O médico Murillo Ronald Capella tomou posse como membro da Academia Catarinense de Letras (ACL) nesta quinta-feira, 13. O profissional ocupou o cargo de Secretário de Estado da Saúde e diretor do Hospital Infantil Joana de Gusmão. A sessão solene foi realizada na Casa José Boiteux, em Florianópolis, e contou com a presença da superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

Com uma trajetória marcada por relevantes contribuições à saúde pública, e à literatura catarinense, o médico e escritor passa a ocupar a cadeira nº 13, sucedendo o padre José Artulino Besen. A cadeira tem como patrono Francisco Tolentino Vieira de Souza e fundador Tito de Carvalho.

“Acredito que essa honraria representa o reconhecimento dos acadêmicos da Academia de Letras pelo meu trabalho na área literária. O que me motivou a me inscrever como candidato foi o fato de o patrono da cadeira 13 ser meu bisavô. E deu certo, já no primeiro turno. Atuei na gestão da saúde municipal e estadual, onde pude contribuir e viver grandes momentos. Tudo isso me deixa muito feliz e satisfeito”, destacou o homenageado.

Autor de diversas obras que abrangem crônicas, memórias, biografias e publicações científicas. Dr. Murillo Capella é a mente por trás de títulos como ‘Alarme Cirúrgico do Recém-Nascido’, ‘Pacientes Inesquecíveis’, ‘Medo de Injeção’e ‘Tempos Modernos’.

Reconhecido pela Federação Mundial das Associações de Cirurgiões Pediatras pela contribuição à especialidade na América do Sul, o cirurgião pediátrico foi o primeiro diretor do Hospital Infantil Joana de Gusmão, além de já ter presidido a Associação Catarinense de Medicina. Também exerceu os cargos de secretário municipal e estadual da Saúde e vice-prefeito de Florianópolis, consolidando uma carreira marcada pelo serviço público e pela dedicação à medicina.

“Ver o Dr. Murillo Ronald Capella assumir a cadeira 13 da Academia Catarinense de Letras é reconhecer uma trajetória que ultrapassa a medicina. Ele dedicou sua vida ao cuidado das crianças catarinenses como cirurgião pediátrico e contribuiu de forma decisiva para a gestão pública. Sua entrada na academia celebra não apenas o escritor, mas o humanista, o gestor e o profissional que sempre uniu ciência, sensibilidade e compromisso público. É uma homenagem justa a alguém que transforma conhecimento em legado”, ressaltou a superintendente Tatiana Bez Titericz.

Fundada em 15 de novembro de 1921, a Academia Catarinense de Letras é a mais alta entidade literária de Santa Catarina. Reúne quarenta escritores nascidos ou com trajetória vinculada ao estado, com o propósito de promover e difundir a produção literária. Atualmente, conta com 38 membros, tendo duas cadeiras vagas em razão do falecimento de seus titulares. Ao longo de mais de um século de história, a ACL se consolidou como um espaço de valorização da cultura, da memória e da expressão intelectual.

