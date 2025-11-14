Sexta, 14 de Novembro de 2025
Deputados federais do PL visitam o Hospital Santo Antônio em Tenente Portela

Parlamentares gaúchos conheceram a estrutura do HSA e se dispuseram a apoiar demandas da instituição.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
14/11/2025 às 10h21
(Foto: Rafael Piaceski)

Na manhã desta sexta-feira, três deputados federais do Partido Liberal (PL) estiveram em Tenente Portela para uma visita institucional ao Hospital Santo Antônio (HSA). Participaram da agenda os parlamentares Alcibio Mesquita Bibo Nunes, Ubiratan Antunes Sanderson e Luciano Lorenzini Zucco, todos representantes do Rio Grande do Sul na Câmara Federal.

Ao chegarem ao HSA, os deputados foram recepcionados pela presidente da instituição, Mirna Brauckes, acompanhada de funcionários e membros da direção. Durante a visita, os parlamentares percorreram setores do hospital, conheceram a estrutura, conversaram com profissionais e receberam informações sobre os serviços prestados à população regional.

Os deputados destacaram a organização e o esforço da equipe, afirmando estar surpreendidos positivamente com o trabalho desenvolvido pelo Hospital Santo Antônio, referência no atendimento de média complexidade na região. Eles também se colocaram à disposição para auxiliar a instituição, seja por meio da destinação de recursos ou do apoio às demandas apresentadas pela direção.

A direção do HSA agradeceu a presença dos parlamentares, reforçando que visitas como essa são essenciais para fortalecer parcerias e ampliar investimentos necessários para manter e qualificar o atendimento aos pacientes de Tenente Portela e municípios vizinhos.




