Comissão debate diversidade religiosa e direitos humanos na próxima terça

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (18), audiência pública para discutir os desafios relacionados à diversidade religiosa no Brasil.

O debate foi solicitado pelo deputado Luiz Couto (PT-PB) e será realizado às 10 horas, no plenário 9.

Combate à intolerância

A audiência tem como foco a defesa da liberdade de crença, o combate à intolerância e ao racismo religioso e o fortalecimento da laicidade do Estado – princípios garantidos pela Constituição Federal.

O debate é uma resposta ao aumento de episódios de discriminação, especialmente contra religiões de matriz africana, que enfrentam ataques físicos, simbólicos e institucionais.