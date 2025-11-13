Audiência na Câmara discute contratações de tecnologistas pelo Ministério da Saúde

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (18), audiência pública para debater a situação das contratações de tecnologistas no Ministério da Saúde.

O debate foi solicitado pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado às 9 horas, no plenário 8.

O objetivo da reunião é esclarecer por que o Ministério da Saúde não foi contemplado pelas nomeações autorizadas pelo Decreto 12.647/25 e pela Portaria MGI 8.376/25, que permitem a convocação de candidatos aprovados fora do número original de vagas em concursos públicos.

Apesar da existência de aprovados para o cargo de tecnologista, o Ministério da Saúde segue sem novas contratações.

Falta de servidores

Os tecnologistas desempenham funções em áreas como pesquisa, inovação, vigilância em saúde e gestão da informação.

Segundo a deputada, a ausência de reforço no quadro técnico tem comprometido a continuidade de projetos essenciais e sobrecarregado os servidores em exercício.