Audiência discute desenvolvimento sustentável do Vale do Catimbau (PE)

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (18), audiência pública para discutir estratégias de desenvolvimento econômico sustentável para o Vale do Catimbau, em Pernambuco.

O debate foi solicitado pelo deputado Pedro Campos (PSB-PE) e será realizado às 9h30, no plenário 15.

A audiência vai reunir representantes de órgãos federais e estaduais, do setor privado e da sociedade civil.

O objetivo é debater soluções para fortalecer atividades produtivas locais – como artesanato, agricultura familiar, turismo e economia criativa – e promover inovação, tecnologia e valorização cultural.

Vale do Catimbau

O Vale do Catimbau é conhecido por seu patrimônio natural, arqueológico e cultural. A região é vista como uma das principais impulsionadoras do desenvolvimento do Semiárido brasileiro.

Apesar de sua relevância, a região enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, gestão integrada e à promoção de atividades sustentáveis que conciliem preservação ambiental e inclusão socioeconômica.