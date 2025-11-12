Votação do projeto de combate ao crime organizado é marcada para terça-feira; acompanhe

O Plenário da Câmara deu início à discussão do Projeto de Lei 5582/25, que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado. A votação está prevista para a próxima terça-feira.

"Teremos pauta única na próxima terça-feira para que a Casa possa fazer uma ampla discussão e a votação dessa matéria que é tão importante para nosso país", disse o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Motta atendeu a um pedido do relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), para adiar a votação. "Meu substitutivo nunca foi linha de chegada, mas ponto de partida", disse o relator, ao pedir o adiamento. Ele disse que aproveitou "boas iniciativas" do projeto original, além de outras sugestões de parlamentares para entregar um novo marco no combate ao crime organizado.

A proposta foi enviada à Câmara pelo governo.

