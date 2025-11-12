Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sociedade pediátrica é contra projeto que dificulta aborto legal

Câmara aprovou derrubada de resolução do Conanda; texto vai ao Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 20h33
Sociedade pediátrica é contra projeto que dificulta aborto legal
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

A Sociedade Brasileira de Pediatria manifestou em uma nota pública “grande preocupação” com o Projeto de Decreto Legislativo 3/2025, aprovado na Câmara dos Deputados, que suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre o atendimento às vítimas de violência sexual . A resolução prevê o aborto decorrente de estupro, previsto em lei desde 1940.

Na nota, a entidade se posiciona contra a aprovação do projeto e defende que as discussões sobre o tema sejam ampliadas.

A sociedade médica diz ainda que a resolução do Conanda “não altera as hipóteses legais de interrupção da gestação, mas busca garantir acolhimento humanizado, proteção integral e atendimento célere, conforme os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Constituição Federal”.

A entidade faz um apelo aos senadores, que ainda irão votar o projeto, para que ouçam especialistas, profissionais de saúde, famílias e representantes da sociedade civil antes de qualquer decisão.

“A vida, a saúde e a dignidade de crianças e adolescentes devem estar no centro das discussões e das políticas públicas, considerando que as inequidades aumentam as vulnerabilidades de grupos de adolescentes sob risco de violência sexual, em diferentes contextos de suas vidas. Não podemos aceitar o retrocesso representado pelo cerceamento dos direitos de adolescentes que mais sofrem com essas desigualdades, motivo pelo qual reafirmamos nossa luta pela preservação dos princípios do ECA”, conclui a nota.

Resolução

A resolução do Conanda prevê que uma vítima de estupro ou estupro de vulnerável que tenha engravidado em decorrência da violência não precisa apresentar boletim de ocorrência nem decisão judicial para ter direito ao aborto legal. A resolução orienta também que os casos de violência sexual só precisam ser notificados, com a identificação da vítima, ao Conselho Tutelar, a quem cabe procurar o sistema de Justiça, salvo exceções específicas.

Ainda de acordo com as disposições do texto, a criança ou adolescente vitima deve ser adequadamente informada sobre seus direitos, e sua vontade expressa deve ser priorizada, em casos de divergência com os pais ou representantes legais.

Os deputados favoráveis ao projeto de lei alegam que essas orientações extrapolam a função do Conanda.

Em entrevista à Agência Brasil, a vice-presidente do Conselho, Marina de Pol Poniwas, que assina a resolução, afirmou que todos os itens do documento estão de acordo com a legislação vigente. Segundo ela, o objetivo da resolução foi reforçar as orientações para todos os entes do sistema de atendimento às vítimas, para combater “barreiras ilegais” impostas as crianças e adolescentes que buscam atendimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Investimentos somam mais de meio milhão de reais e beneficiam diretamente os 6,4 mil moradores do município -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 7 horas

Em Barão, governo inaugura reforma no Hospital São José e destina mais recursos para qualificar a área da saúde no município

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou, nesta quarta-feira (12/11), a obra de reforma e a...
Saúde Há 7 horas

Mortes em Terra Yanomami caem 27,6% desde declaração de emergência

Dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde

 Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 8 horas

Abordagem multidisciplinar na obesidade melhora o tratamento

Partindo de uma visão integrada, a abordagem multidisciplinar permite compreender melhor a rotina, os hábitos, as dores e as motivações do paciente...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 10 horas

Brasil tem 37 casos de sarampo, mas ainda é área livre da doença

Maior parte tem origem importada, sem circulação interna do vírus

 Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba, fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho -Foto: Luís André/Secom
Saúde Há 13 horas

SUS Gaúcho acelera realização de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul

O Programa SUS Gaúcho está reduzindo o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, no Hospital Regional Nelson Corne...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
1.71 km/h Vento
99% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 hora

iHerb Inicia Temporada Global de Presentes com Seus Eventos Anuais de Vendas Black Friday e Cyber Monday
Economia Há 2 horas

BB tem lucro de R$ 3,78 bi no terceiro trimestre, queda de 60,2%
Câmara Há 2 horas

Votação do projeto de combate ao crime organizado é marcada para terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova permissão de recursos de emendas para atendimento pré-hospitalar realizado por bombeiros
Esportes Há 2 horas

Vinicius Júnior diz que seleção evolui sob comando de Carlo Ancelotti

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,01%
Euro
R$ 6,13 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,075,19 +0,43%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias