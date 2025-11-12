Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que até o final da sessão desta quarta-feira (12) anunciará quando será votado o projeto que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado ( PL 5582/25 ).

Segundo ele, primeiro é preciso aguardar o novo parecer do deputado Guilherme Derrite (PL-SP), com as considerações das reuniões que realizou ao longo do dia. Mais cedo, governadores de partidos de oposição pediram a Motta um prazo maior para votar o texto.

"Vamos aguardar primeiro que o deputado Derrite coloque o novo parecer no sistema. Importante que essa construção política do dia de hoje possa ser tornada pública para que, ao final da ordem do dia, tomemos uma decisão", disse Motta.

Porém, o presidente enfatizou que a Câmara não irá tardar em dar uma resposta à sociedade sobre o tema. "Queremos construir o melhor texto possível, que contemple o que o Brasil precisa. Vamos fazer essa construção ouvindo líderes para a proposta ser melhor construída", declarou.

Motta afirmou que não tem interesse em fazer um debate açodado ou impor a vontade do relator ou de um partido. "O debate deve ser mais abrangente. Ninguém é dono dessa pauta. O que interessa ao cidadão que nos assiste é que sejamos proativos, capazes de enfrentar a pauta que o cidadão não aguenta mais", disse.

Líderes da base e da oposição concordaram em adiar a votação do texto.