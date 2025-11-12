Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Barão, governo inaugura reforma no Hospital São José e destina mais recursos para qualificar a área da saúde no município

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou, nesta quarta-feira (12/11), a obra de reforma e a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/11/2025 às 16h18
Em Barão, governo inaugura reforma no Hospital São José e destina mais recursos para qualificar a área da saúde no município
Investimentos somam mais de meio milhão de reais e beneficiam diretamente os 6,4 mil moradores do município -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou, nesta quarta-feira (12/11), a obra de reforma e ampliação do Hospital São José, em Barão, no Vale do Caí. A iniciativa foi viabilizada com recursos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. Na ocasião, também foi assinado uma portaria para repasse de recursos estaduais para a prefeitura reformar o telhado do Centro de Especialidades.

As melhorias no complexo incluem a ampliação da unidade de farmácia hospitalar, reforma da central de material esterilizado, adequações nas áreas de circulação e substituição de esquadrias, além de aquisição de mobiliário. O investimento total do governo foi de R$ 467,85 mil.

Arita destacou o papel doshospitaisde pequeno porte na rede de atenção à saúde. “Temos aqui em Barão umhospitalque, como tantos outros no Estado, estava praticamente encerrando suas atividades, e hoje está fortalecido, com possibilidades concretas de ampliação e de se tornar uma referência importante”, afirmou. Segundo a secretária, 82hospitaisde pequeno porte - com até 50 leitos - estão sendo qualificados para continuar atendendo suas comunidades.

Barão tem governo do Estado. As obras atendem às exigências da vigilância sanitária estadual e têm como objetivo garantir mais segurança e qualidade nos serviços prestados à população. Entre os problemas identificados estavam a ausência de telas de proteção nas janelas, a falta de climatização e exaustão na área de esterilização, além de mobiliário inadequado. Com a reforma, o hospital passa a contar com ambientes mais seguros, funcionais e em conformidade com as normas vigentes.

A nova estrutura da farmácia interna permite a separação física dos processos de recebimento, fracionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos, com mobiliário adequado e maior eficiência no fluxo de trabalho. O Hospital São José possui 24 leitos, dos quais 21 são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para os mais de 6,4 mil habitantes de Barão.

Hospital São José ganha nova farmácia e melhorias estruturais; Centro de Especialidades também será reformado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Hospital São José ganha nova farmácia e melhorias estruturais; Centro de Especialidades também será reformado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Reforma no Centro de Especialidades

Além da inauguração no hospital, foi assinada a portaria que autoriza o repasse de R$ 114,54 mil para a reforma e substituição do telhado do Centro de Especialidades de Barão, unidade localizada em frente ao hospital. O prédio apresenta infiltrações e comprometimento estrutural, o que afeta diretamente o atendimento à população.

A reforma tem como objetivo garantir um ambiente mais seguro e confortável para pacientes e profissionais, preservar o patrimônio público e assegurar a continuidade dos serviços especializados oferecidos no local.

O prefeito de Barão, Jefferson Born, ressaltou a importância dos investimentos. “Além desses investimentos na farmácia, no centro de esterilização, nos corredores e no mobiliário do hospital, esse repasse que assinamos hoje é muito importante para preservar todos os equipamentos que temos no nosso Centro de Especialidades e para atender bem todas as pessoas que buscam os serviços”, afirmou.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 4 horas

Mortes em Terra Yanomami caem 27,6% desde declaração de emergência

Dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde

 Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 5 horas

Abordagem multidisciplinar na obesidade melhora o tratamento

Partindo de uma visão integrada, a abordagem multidisciplinar permite compreender melhor a rotina, os hábitos, as dores e as motivações do paciente...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 6 horas

Brasil tem 37 casos de sarampo, mas ainda é área livre da doença

Maior parte tem origem importada, sem circulação interna do vírus

 Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba, fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho -Foto: Luís André/Secom
Saúde Há 9 horas

SUS Gaúcho acelera realização de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul

O Programa SUS Gaúcho está reduzindo o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, no Hospital Regional Nelson Corne...

 Na cerimônia, secretária Arita explicou que oftalmologia é prioridade devido à grande fila de espera -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 10 horas

Em Farroupilha, governo inaugura ambulatório de oftalmologia com atendimento pelo SUS

O governo estadual inaugurou na terça-feira (11/11) um ambulatório de oftalmologia no Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha. O espaço amp...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias