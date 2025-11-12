Em Barão, governo inaugura reforma no Hospital São José e destina mais recursos para qualificar a área da saúde no município

Investimentos somam mais de meio milhão de reais e beneficiam diretamente os 6,4 mil moradores do município -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou, nesta quarta-feira (12/11), a obra de reforma e ampliação do Hospital São José, em Barão, no Vale do Caí. A iniciativa foi viabilizada com recursos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. Na ocasião, também foi assinado uma portaria para repasse de recursos estaduais para a prefeitura reformar o telhado do Centro de Especialidades.

As melhorias no complexo incluem a ampliação da unidade de farmácia hospitalar, reforma da central de material esterilizado, adequações nas áreas de circulação e substituição de esquadrias, além de aquisição de mobiliário. O investimento total do governo foi de R$ 467,85 mil.

Arita destacou o papel doshospitaisde pequeno porte na rede de atenção à saúde. “Temos aqui em Barão umhospitalque, como tantos outros no Estado, estava praticamente encerrando suas atividades, e hoje está fortalecido, com possibilidades concretas de ampliação e de se tornar uma referência importante”, afirmou. Segundo a secretária, 82hospitaisde pequeno porte - com até 50 leitos - estão sendo qualificados para continuar atendendo suas comunidades.

Barão tem governo do Estado. As obras atendem às exigências da vigilância sanitária estadual e têm como objetivo garantir mais segurança e qualidade nos serviços prestados à população. Entre os problemas identificados estavam a ausência de telas de proteção nas janelas, a falta de climatização e exaustão na área de esterilização, além de mobiliário inadequado. Com a reforma, o hospital passa a contar com ambientes mais seguros, funcionais e em conformidade com as normas vigentes.

A nova estrutura da farmácia interna permite a separação física dos processos de recebimento, fracionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos, com mobiliário adequado e maior eficiência no fluxo de trabalho. O Hospital São José possui 24 leitos, dos quais 21 são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para os mais de 6,4 mil habitantes de Barão.

Reforma no Centro de Especialidades

Além da inauguração no hospital, foi assinada a portaria que autoriza o repasse de R$ 114,54 mil para a reforma e substituição do telhado do Centro de Especialidades de Barão, unidade localizada em frente ao hospital. O prédio apresenta infiltrações e comprometimento estrutural, o que afeta diretamente o atendimento à população.

A reforma tem como objetivo garantir um ambiente mais seguro e confortável para pacientes e profissionais, preservar o patrimônio público e assegurar a continuidade dos serviços especializados oferecidos no local.

O prefeito de Barão, Jefferson Born, ressaltou a importância dos investimentos. “Além desses investimentos na farmácia, no centro de esterilização, nos corredores e no mobiliário do hospital, esse repasse que assinamos hoje é muito importante para preservar todos os equipamentos que temos no nosso Centro de Especialidades e para atender bem todas as pessoas que buscam os serviços”, afirmou.