Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil tem 37 casos de sarampo, mas ainda é área livre da doença

Maior parte tem origem importada, sem circulação interna do vírus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 13h43
Brasil tem 37 casos de sarampo, mas ainda é área livre da doença
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Os casos de sarampo no Brasil, este ano, chegaram a 37, após mais três infecções confirmadas na cidade de Primavera do Leste (MT). Apesar disso, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença, já que a maior parte dos casos tem origem importada e não há circulação interna do vírus de forma endêmica.

Os 37 casos foram registrados em sete estados: um no Distrito Federal, dois no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, 25 no Tocantins, um no Maranhão e seis em Mato Grosso. Os dois maiores focos, em Campos Lindos (TO) e Primavera do Leste (MT), começaram com a reentrada no país de pessoas infectadas durante viagem a Bolívia, país que vive surtos da doença.

Em todas essas ocasiões, o Ministério da Saúde interviu, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais, realizando o monitoramento dos doentes e de seus contatos e o bloqueio vacinal para evitar a disseminação da doença. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça que a melhor forma de prevenir o sarampo é a vacinação de rotina.

"No Brasil, acreditamos na ciência e, por isso, a vacina está disponível gratuitamente para toda a população de 12 meses a 59 anos. Estamos empenhados em evitar a reintrodução do vírus no país. Além das ações de vigilância, o Ministério da Saúde tem garantido o abastecimento de imunizantes em todos os estados”, declarou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No ano passado, o Brasil alcançou a metade de cobertura de 95% na primeira dose, mas apenas 80,43% do público-alvo receberam a segunda. Este ano, por enquanto, a cobertura da vacinação no público-infantil está em 91,51%, na 1ª dose e 75,53%, na 2ª.

A vacina contra o sarampo está disponível no Sistema Único de Saúde e faz parte do calendário básico de vacinação infantil. A primeira dose deve ser tomada aos 12 meses de idade, com o imunizante tríplice viral, que protege também contra a caxumba e a rubéola.

Já a segunda dose é aplicada aos 15 meses, com a tetraviral, que reforça a proteção contra as três doenças e imuniza ainda contra a varicela, que causa a catapora. Qualquer pessoa com até 59 anos que não tenha comprovante de vacinação ou não tenha completado o esquema vacinal deve atualizar sua carteira de vacinação.

Américas

A situação epidemiológica do Brasil foi apresentada à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) em reunião recente. De acordo com o Ministério, a Opas reconheceu as ações para manter o certificado de eliminação da doença, como o avanço da vacinação e a resposta rápida aos casos importados.

Na segunda-feira (10), a Opas retirou o certificado de eliminação da doença vigente para o continente americano , após identificar a circulação endêmica do vírus, por mais de 12 meses no Canadá. As Américas registraram, até 7 de novembro, 12.596 casos confirmados de sarampo em dez países, incluindo o Brasil, número 30 vezes maior do que o de 2024. No entanto, 95% se concentram no Canadá, México e nos Estados Unidos.

A Opas recomendou a todos os países do continente que continuem implementando atividades de resposta rápida para casos suspeitos de sarampo e reforçando a vacinação, especialmente nas regiões de fronteira. O Brasil tem reforçado esse cinturão vacinal, especialmente na fronteira com a Bolívia.

Entre julho e outubro, foram aplicadas quase 126 mil doses da vacina nos estados do Acre, de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Mato Grosso. Além disso, 640 mil doses da vacina foram doadas ao país vizinho. O Pará, que está recebendo grande fluxo de pessoas de diversos países por causa da COP 30, também teve ações de vacinação intensificadas e, desde o início do ano, cerca de 351 mil doses já foram aplicadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 46 minutos

Abordagem multidisciplinar na obesidade melhora o tratamento

Partindo de uma visão integrada, a abordagem multidisciplinar permite compreender melhor a rotina, os hábitos, as dores e as motivações do paciente...

 Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba, fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho -Foto: Luís André/Secom
Saúde Há 6 horas

SUS Gaúcho acelera realização de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul

O Programa SUS Gaúcho está reduzindo o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, no Hospital Regional Nelson Corne...

 Na cerimônia, secretária Arita explicou que oftalmologia é prioridade devido à grande fila de espera -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 6 horas

Em Farroupilha, governo inaugura ambulatório de oftalmologia com atendimento pelo SUS

O governo estadual inaugurou na terça-feira (11/11) um ambulatório de oftalmologia no Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha. O espaço amp...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 20 horas

Continente americano perde certificação de eliminação do sarampo

Circulação da doença no Canadá por mais de um ano causou alerta

 Secretária Arita (E) destacou trabalho diferenciado do programa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 22 horas

Governo inaugura Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS em Caxias do Sul

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (11/11), o primeiro Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS da regi...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.58 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

CRE aprova tratado que protege dados sensíveis entre Brasil e Eslovênia
Tecnologia Há 26 minutos

Alergia alimentar na infância demanda manejo nutricional
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que suspende normas federais sobre o uso da força por policiais
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que amplia definição de dependente legal de policiais civis
Justiça Há 27 minutos

STF: Primeira Turma ouve últimas defesas do Núcleo 3 da trama golpista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,14 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 569,395,88 -1,24%
Ibovespa
157,147,92 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias