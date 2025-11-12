Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SUS Gaúcho acelera realização de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul

O Programa SUS Gaúcho está reduzindo o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, no Hospital Regional Nelson Corne...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/11/2025 às 10h33
SUS Gaúcho acelera realização de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul
Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba, fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho -Foto: Luís André/Secom

O Programa SUS Gaúcho está reduzindo o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, no Hospital Regional Nelson Cornetet, a iniciativa está acelerando a realização de cirurgias de joelho. A instituição está promovendo um mutirão para atender a demanda por esse tipo de procedimento e conseguiu diminuir consideravelmente o tempo de espera: de cinco anos para, no máximo, duas semanas.

“O tempo de espera da fila de cirurgia de joelho é de cinco anos, normalmente. Agora, com o mutirão do SUS Gaúcho, nós conseguimos proporcionar aos pacientes uma cirurgia em até duas semanas”, ressaltou o traumatologista do hospital, Murilo Halberstadt.

Meta é reduzir até fim de 2025 pelo menos 70% da fila de espera por primeiras consultas em ortopedia de joelho e oftalmologia -Foto: Luís André/Secom
Meta é reduzir até fim de 2025 pelo menos 70% da fila de espera por primeiras consultas em ortopedia de joelho e oftalmologia -Foto: Luís André/Secom

Homem de avental azul e touca hospitalar caminha por um corredor interno do hospital.
Paciente Edson Michels antes de ser submetido à cirurgia -Foto: Luís André/Secom

O aposentado Edson Henrique Michels teve o joelho operado em seis dias, no Hospital Regional Nelson Cornetet. “Eu já vinha sofrendo com problema no joelho há mais de um ano. No dia 1º de novembro, consultei aqui em Guaíba. Fiz todos os exames que precisava, e logo me chamaram. No dia 7, já estou aqui para fazer a cirurgia. Foi muito rápido mesmo”, afirmou Edson, pouco antes de ser submetido à cirurgia, na sexta-feira (7/11).

A aposentada Lídia Zanon também ficou surpresa com a rapidez com a qual foi chamada. “No mês passado eu consultei aqui e já me chamaram para fazer a cirurgia. Foi muito rápido. O que esse governo está fazendo é muito bom, porque tem muita gente que precisa do SUS”, disse.

“O hospital fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho. Estamos atendendo mais de 60 municípios. Ampliamos a equipe cirúrgica para conseguir atender toda a demanda, em parceria com o governo do Estado”, destacou o diretor executivo do hospital, Luiz Carlos Rocha Junior.

Mulher idosa, vestida com avental azul e máscara, é retratada em um corredor hospitalar. A paciente olha para a câmera com expressão tranquila.
Lídia Zanon ficou surpresa com a rapidez com a qual foi chamada para realizar o procedimento em Guaíba -Foto: Luís André/Secom

Sobre o programa

O SUS Gaúcho é uma iniciativa estratégica criada pelo governo Eduardo Leite, executado pela Secretaria da Saúde (SES), que prevê um investimento adicional de R$ 1,025 bilhão até o final de 2026.

A meta prioritária é reduzir, até o fim de 2025, pelo menos 70% da fila de espera por primeiras consultas nas especialidades de ortopedia de joelho e de oftalmologia geral adulto.

Texto: Juliana Dias/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Na cerimônia, secretária Arita explicou que oftalmologia é prioridade devido à grande fila de espera -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 hora

Em Farroupilha, governo inaugura ambulatório de oftalmologia com atendimento pelo SUS

O governo estadual inaugurou na terça-feira (11/11) um ambulatório de oftalmologia no Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha. O espaço amp...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 16 horas

Continente americano perde certificação de eliminação do sarampo

Circulação da doença no Canadá por mais de um ano causou alerta

 Secretária Arita (E) destacou trabalho diferenciado do programa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 17 horas

Governo inaugura Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS em Caxias do Sul

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (11/11), o primeiro Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS da regi...

 Como parte do Novembro Azul, rodovia estadual foi escolhida como ponto estratégico para receber o comando de saúde -Foto: Mariana Ribeiro/Ascom SES
Saúde Há 18 horas

Governo do Estado realiza ação inédita de prevenção em saúde em rodovia estadual de Bom Princípio

Dando continuidade às ações de promoção do autocuidado com a saúde do homem no Novembro Azul, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde ...

 Convênio de R$ 432 mil foi assinado nesta terça (11) durante evento realizado no hospital com a titular da SES, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 20 horas

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna

O Hospital São José, de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, receberá um novo investimento do governo do Estado para reforma e adequação da farmácia int...

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
2.24 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Brasil deve encerrar 2025 com US$ 418,8 bilhões movimentados
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova projeto de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro
Direitos Humanos Há 6 minutos

Depois de 10 anos, antiga sede do Dops no Rio caminha para tombamento
Tragédia Há 6 minutos

Tragédia na BR-376: van com 17 pessoas a caminho de parque temático se envolve em grave acidente entre PR e SC
Briga prisional Há 13 minutos

Mulheres se agridem em frente a presídio de Caxias do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,45%
Euro
R$ 6,12 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 587,932,78 +1,93%
Ibovespa
157,746,19 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias