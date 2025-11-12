SUS Gaúcho acelera realização de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul

Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba, fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho -Foto: Luís André/Secom

O Programa SUS Gaúcho está reduzindo o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, no Hospital Regional Nelson Cornetet, a iniciativa está acelerando a realização de cirurgias de joelho. A instituição está promovendo um mutirão para atender a demanda por esse tipo de procedimento e conseguiu diminuir consideravelmente o tempo de espera: de cinco anos para, no máximo, duas semanas.

“O tempo de espera da fila de cirurgia de joelho é de cinco anos, normalmente. Agora, com o mutirão do SUS Gaúcho, nós conseguimos proporcionar aos pacientes uma cirurgia em até duas semanas”, ressaltou o traumatologista do hospital, Murilo Halberstadt.

Meta é reduzir até fim de 2025 pelo menos 70% da fila de espera por primeiras consultas em ortopedia de joelho e oftalmologia -Foto: Luís André/Secom

Paciente Edson Michels antes de ser submetido à cirurgia -Foto: Luís André/Secom

O aposentado Edson Henrique Michels teve o joelho operado em seis dias, no Hospital Regional Nelson Cornetet. “Eu já vinha sofrendo com problema no joelho há mais de um ano. No dia 1º de novembro, consultei aqui em Guaíba. Fiz todos os exames que precisava, e logo me chamaram. No dia 7, já estou aqui para fazer a cirurgia. Foi muito rápido mesmo”, afirmou Edson, pouco antes de ser submetido à cirurgia, na sexta-feira (7/11).

A aposentada Lídia Zanon também ficou surpresa com a rapidez com a qual foi chamada. “No mês passado eu consultei aqui e já me chamaram para fazer a cirurgia. Foi muito rápido. O que esse governo está fazendo é muito bom, porque tem muita gente que precisa do SUS”, disse.

“O hospital fará 295 cirurgias de joelho até o fim de dezembro, por meio do SUS Gaúcho. Estamos atendendo mais de 60 municípios. Ampliamos a equipe cirúrgica para conseguir atender toda a demanda, em parceria com o governo do Estado”, destacou o diretor executivo do hospital, Luiz Carlos Rocha Junior.

Lídia Zanon ficou surpresa com a rapidez com a qual foi chamada para realizar o procedimento em Guaíba -Foto: Luís André/Secom

Sobre o programa

O SUS Gaúcho é uma iniciativa estratégica criada pelo governo Eduardo Leite, executado pela Secretaria da Saúde (SES), que prevê um investimento adicional de R$ 1,025 bilhão até o final de 2026.

A meta prioritária é reduzir, até o fim de 2025, pelo menos 70% da fila de espera por primeiras consultas nas especialidades de ortopedia de joelho e de oftalmologia geral adulto.