Em Farroupilha, governo inaugura ambulatório de oftalmologia com atendimento pelo SUS

O governo estadual inaugurou na terça-feira (11/11) um ambulatório de oftalmologia no Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha. O espaço ampliará a oferta de serviços especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Serra.

A habilitação do ambulatório ocorreu no final de outubro e integra as ações do Programa SUS Gaúcho que destinarão recursos para outra iniciativa estadual: o Assistir, cujo objetivo é fortalecer a rede hospitalar e ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados.

Localizado junto ao centro de especialidades do hospital, o ambulatório oferecerá mensalmente 240 consultas e 100 procedimentos ambulatoriais em oftalmologia, todos via SUS. O agendamento das consultas será realizado a partir dos atendimentos feitos nas unidades básicas de saúde dos municípios de referência, conforme os critérios do Sistema de Gerenciamento de Consultas do Estado (Gercon).

Com a nova estrutura, o Hospital São Carlos passa a ser referência em oftalmologia para 12 municípios da região: Alto Feliz, Antônio Prado, Bom Princípio, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Ipê, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São Marcos, São Vendelino e Vale Real.

Durante o ato de inauguração, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou a importância dos investimentos na área. “Na oftalmologia adulto, para avaliação da acuidade visual, temos 94 mil pessoas na fila de espera no Estado. Por isso, elegemos essa especialidade como prioridade”, explicou. Arita também ressaltou que o SUS Gaúcho está implementando uma tabela diferenciada para acelerar o atendimento e reduzir o tempo de espera.

A superintendente do hospital, Janete Toigo, celebrou os avanços da instituição. “Nos últimos oito anos, o hospital se modificou e se tornou uma referência em alta complexidade”, disse. Ela lembrou ainda que, em 2025, o São Carlos inaugurou o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), também contemplado por incentivos estaduais.

Ambulatório oferecerá mensalmente 240 consultas e 100 procedimentos ambulatoriais em oftalmologia -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Ampliação de ambulatórios especializados

A criação de novos ambulatórios de especialidades é uma das ações do SUS Gaúcho, programa estratégico do governo que prevê o investimento de R$ 1 bilhão adicionais na saúde até o final de 2026. Somente na área de oftalmologia, estão previstos 12 novos ambulatórios em diferentes regiões do Estado, como o recém-inaugurado em Farroupilha.

Na implantação de 62 novos ambulatórios, serão investidos R$ 56,1 milhões por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir), ampliando os serviços de referência e aumentando a oferta de primeiras consultas e procedimentos em especialidades como cirurgia geral e oftalmologia.

Com essa expansão, o programa Assistir passará a contar com 508 ambulatórios que recebem incentivos financeiros do Estado, um crescimento de mais de 400% em relação ao início da iniciativa: antes, em agosto de 2021, eram 101 unidades contempladas.