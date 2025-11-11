Terça, 11 de Novembro de 2025
Governo inaugura Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS em Caxias do Sul

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (11/11), o primeiro Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS da regi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/11/2025 às 18h29
Governo inaugura Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS em Caxias do Sul
Secretária Arita (E) destacou trabalho diferenciado do programa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (11/11), o primeiro Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS da região da Serra. O ambulatório funcionará no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, utilizando a estrutura existente para exames laboratoriais e de imagem, o que facilita o acesso dos pacientes aos serviços. Caxias do Sul tem governo do Estado.

Durante a inauguração, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou o papel do programa. “Com o Saúde 60+, nosso cuidado se coloca entre a atenção primária e a alta complexidade, com um trabalho diferenciado para idosos frágeis, com sinais de demência, que precisam de um atendimento especializado e contínuo”, explicou.

O novo ambulatório do Saúde 60+ RS é voltado para idosos classificados como frágeis na atenção primária ou com diagnóstico de demência, e oferece continuidade do cuidado iniciado nas unidades básicas de saúde (UBS). O local será referência para os 49 municípios que compõem a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Para garantir o funcionamento do serviço, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), fará um repasse mensal de R$ 120 mil.

A equipe do novo centro será composta por profissionais de diversas áreas, incluindo fisioterapia, serviço social, nutrição, farmácia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física e enfermagem, garantindo um atendimento integral e especializado. O encaminhamento dos pacientes será feito pelas equipes da atenção primária, com base em critérios como o índice de vulnerabilidade clínica funcional ou o diagnóstico de demência.

Representando o Conselho Municipal do Idoso, José Vargas celebrou a iniciativa. “É muito bom ver serviços como este sendo inaugurados. Muitos de nós, que são invisíveis, agora estão sendo vistos. Chegamos a essa fase da vida fragilizados, e a saúde – ou a falta dela – pesa muito”, disse.

O presidente da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Nelson D’Arrigo, reforçou o compromisso do hospital com a comunidade. “Nosso caminho é prestar um serviço cada vez melhor, atendendo às necessidades de saúde da nossa população”, destacou.

Sobre o programa

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual cujo objetivo é oferecer atendimento especializado para pessoas idosas com 60 anos ou mais – especialmente aquelas consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência.

O programa funciona por meio de serviços regionalizados de saúde, que atuam como apoio à atenção primária. Com isso, busca-se evitar internações desnecessárias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado.

A meta é implantar até 20 centros regionais em diferentes regiões do Estado. Até o momento, 15 locais foram habilitados e cinco deles já estão em funcionamento nos municípios de Caxias do Sul, Tenente Portela, Marau, Lajeado e Panambi. Os demais estão em fase de implantação.

Locais habilitados no Saúde 60+ RS

  • Cachoeira do Sul (8ª CRS) – Hospital de Caridade e Beneficência
  • Caxias do Sul (5ª CRS) – Hospital Virvi Ramos
  • Cruz Alta (9ª CRS) – Prefeitura Municipal de Cruz Alta (Secretaria Municipal de Saúde)
  • Estação (11ª CRS) – Hospital Santo Antônio de Estação
  • Igrejinha (1ª CRS) – Hospital Bom Pastor
  • Lajeado (16ª CRS) – Hospital Bruno Born
  • Marau (6ª CRS) – Associação Hospitalar Beneficente de Marau
  • Novo Hamburgo (1ª CRS) – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo
  • Panambi (17ª CRS) – Associação Hospital Panambi
  • Pelotas (3ª CRS) – Cuidativa UFPEL
  • Santa Rosa (14ª CRS) – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa
  • Santiago (4ª CRS) – Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidade)
  • Santo Ângelo (12ª CRS) – Hospital Regional das Missões
  • Sarandi (15ª CRS) – Associação Hospitalar Vila Nova
  • Tenente Portela (2ª CRS) – Hospital Santo Antônio

Como acessar o serviço

O acesso ao Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa será feito por meio de encaminhamento das UBSs, seguindo critérios definidos pelo Saúde 60+ RS. A regulação dos atendimentos será realizada pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), respeitando o território e a organização regional dos serviços.

Nas UBSs, as pessoas idosas passarão por uma avaliação multidimensional, utilizando um instrumento específico chamado índice de vulnerabilidade clínico funcional. Esse instrumento está descrito em um manual e consiste em 20 perguntas que podem ser respondidas pela própria pessoa idosa ou por seu cuidador.

Se a pontuação final for igual ou superior a 15 pontos, a pessoa será classificada como frágil e poderá ser encaminhada ao atendimento especializado oferecido pelo programa. Além disso, pessoas idosas com diagnóstico de demência também poderão ser encaminhadas imediatamente.

A SES disponibiliza, em seu site, um manual de aplicação do índice de vulnerabilidade clínico funcional .

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

