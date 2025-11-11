Governo do Estado realiza ação inédita de prevenção em saúde em rodovia estadual de Bom Princípio

Dando continuidade às ações de promoção do autocuidado com a saúde do homem no Novembro Azul, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou, nesta terça-feira (11/11), o primeiro comando preventivo de saúde em uma rodovia estadual. Em parceria com o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Bom Princípio, motoristas de caminhão foram abordados no km 26 da ERS-122 para receberem orientações e se conscientizarem sobre cuidados preventivos com a saúde.

Os comandos preventivos de saúde são um conjunto de ações que ocorre desde 2023, a partir de uma parceria entre a Política Estadual da Saúde do Homem e o Núcleo de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal. O trabalho conta também com a colaboração de diferentes esferas e equipes do município de referência das rodovias federais. Como parte do Novembro Azul, pela primeira vez uma rodovia estadual foi escolhida como ponto estratégico para receber o comando de saúde.

A abordagem aos motoristas de caminhão inclui aferição de pressão arterial, testes de glicemia, verificação de peso, altura e percentual de gordura, além de avaliação odontológica, vacinação, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C. Também foram distribuídos preservativos. Durante a atividade, os condutores foram convidados a participar de uma pesquisa anônima, realizada em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), por meio da aplicação de questionários sobre tempo de direção, hábitos de sono, comportamentos de saúde e análise de substâncias.



Novembro Azul e integração entre os órgãos



Caminhoneiro há 35 anos, Lucio Diogo considera a ação importante, tendo em vista a sua rotina intensa. “É bom esse momento, porque se não for assim a gente não consegue parar. É uma conscientização necessária”, declarou.

Motoristas responderam questões sobre saúde e hábitos de vida ao longo do dia -Foto: Mariana Ribeiro/Ascom SES

A coordenadora da Política Estadual de Saúde do Homem, Talita Donati, lembrou que o eixo temático do Novembro Azul em 2025 é justamente o enfrentamento de violências e acidentes, o que abrange o cuidado integral da saúde com o público-alvo da campanha. “É um olhar atento para as nossas rodovias que nos permite traçar um perfil de comparação dos condutores. Além disso, é uma forma de acesso ao Sistema Único de Saúde nas estradas, levando a ação até a realidade deles”, explicou.

De acordo com a major Marta Moreira, responsável pelo Comando Rodoviário do município, o critério de escolha foi o grande fluxo de caminhões no trecho. “A integração entre os órgãos da saúde e da segurança viária demonstra a união e o cuidado com o bem-estar dos motoristas, que muitas vezes não param para descansar, para realizar exames e refletir sobre autocuidado e questões de saúde. Isso reforça o compromisso da Brigada Militar em ter uma atuação não apenas fiscalizatória, mas também preventiva”, afirmou, ressaltando que os cuidados com a saúde dos caminhoneiros se refletem na segurança da rodovia.

A titular da SES, Arita Bergmann, em viagem para compromissos na Serra, passou pelo local e prestigiou a iniciativa. A ação também foi acompanhada pela assessora técnica da Coordenação de Saúde do Homem da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Isabela Machado, que cumpre agenda no Rio Grande do Sul.