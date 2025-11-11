Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna

O Hospital São José, de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, receberá um novo investimento do governo do Estado para reforma e adequação da farmácia int...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/11/2025 às 16h02
Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna
Convênio de R$ 432 mil foi assinado nesta terça (11) durante evento realizado no hospital com a titular da SES, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O Hospital São José, de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, receberá um novo investimento do governo do Estado para reforma e adequação da farmácia interna. O convênio, de R$ 432 mil, foi assinado nesta terça-feira (11/11) durante evento realizado na instituição com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho aos profissionais da área farmacêutica e ampliar a segurança na assistência aos pacientes. O projeto contempla melhorias estruturais e funcionais, como fechamento de janelas para controle ambiental, substituição de pisos por materiais de fácil higienização, instalação de forro de gesso, pintura com tinta hospitalar, prateleiras de aço para estoque e criação de acesso exclusivo para recebimento de mercadorias. Também está prevista a implantação de sistema informatizado de controle de acesso. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 12 meses.

“Estar em Antônio Prado hoje tem um sabor muito especial, porque aqui se faz saúde com cuidado e carinho”, disse Arita.

O prefeito Roberto Dalle Molle destacou o que representa para a cidade ter serviços mais funcionais e resolutivos. “Sabemos como é uma família sair daqui às três da manhã, ir até Porto Alegre e ficar o dia inteiro esperando pelo retorno. Além do mais, poderemos evitar gastos com profissionais, motoristas, carros, gasolina e combustível”, pontuou.

Farmácia mais moderna e funcional

As melhorias previstas permitirão maior rastreabilidade dos medicamentos dispensados e aprimoramento dos processos internos. A qualificação do espaço também contribuirá para melhores condições de trabalho, fortalecendo a gestão dos insumos e o controle dos estoques.

O diretor administrativo do hospital, Diógenes Weber, reforçou que, com a nova estrutura, a farmácia interna do Hospital São José passará a contar com um ambiente mais moderno e funcional, adequado às boas práticas farmacêuticas. “Essa reforma visa atender as demandas da vigilância sanitária, deixando tudo em conformidade, mas também vai dar dignidade ao trabalho dos nossos funcionários que prestam o serviço de dispensação, com controle para todo o tratamento dos nossos pacientes”, afirmou.

A farmacêutica responsável pelo setor, Danusa Conte,destacou a importância da atuação da área na assistência prestada. “Hoje o farmacêutico hospitalar é uma figura central. A gente tem uma comunicação e uma relação muito importante com as outras áreas assistenciais, como os médicos e a enfermagem. Conseguimos garantir rastreabilidade de medicamentos, garantindo desde a entrada da nota fiscal até a saída, com a destinação ao paciente”, explicou.

Danusa também ressaltou a importância da assinatura do convênio. “Ele vai ser essencial para adequar a estrutura e garantir toda essa cadeia de cuidado com o paciente e um espaço digno para os profissionais. Antes nem era obrigatório ter um farmacêutico no hospital e, ao longo dos anos, adequações à legislação e na estrutura tem sido feitas.”

Nova central de material e esterilização

Além do convênio assinado nesta terça-feira (11/11), o Hospital São José já havia recebido outro investimento estadual para a reforma da central de material e esterilização (CME), obra concluída em maio de 2023. O projeto foi viabilizado com R$ 200 mil do Programa Avançar Mais na Saúde, complementados por contrapartida da instituição, totalizando R$ 245,38 mil.

A CME é responsável por processos como limpeza, preparo e esterilização de materiais cirúrgicos e equipamentos médicos. Após a reforma, o setor passou a ser de Classe II, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permitindo o processamento de instrumentos mais complexos, como pinças articuladas e equipamentos com canais internos estreitos. A nova estrutura contribui para a redução de riscos de infecção hospitalar e para a agilidade nos atendimentos.

Entre as melhorias implementadas estão a ampliação do espaço físico, instalação de bancadas em aço inoxidável, redistribuição de equipamentos como lavadoras ultrassônicas e de endoscópios, além da climatização com controle de pressão do ar, conforme exigências técnicas. Também foram instalados armários higienizáveis e foi preparado um espaço para a futura instalação de uma termodesinfectora. Esse equipamento é utilizado para realizar a desinfecção de materiais por meio de altas temperaturas, garantindo a eliminação de micro-organismos.

Referência na região

O Hospital São José é referência regional em atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com estrutura que inclui 51 leitos hospitalares (31 destinados ao SUS), oito leitos de observação e unidades especializadas para cuidados clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos. Em 2024, a instituição realizou mais de 50 mil atendimentos ambulatoriais, 1.620 internações e 900 cirurgias.

Com abrangência que inclui os municípios de Antônio Prado e Ipê, além de atender demandas de localidades vizinhas, o hospital desempenha papel estratégico na assistência à saúde da população da região da Serra.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 24 minutos

Enfermagem: setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais

Mulheres representam 85% da força de trabalho do setor no país

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Secretaria de Estado da Saúde participa de evento sobre saúde mental em Santa Catarina

Foto: Divulgação/ SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Atenção Psicossocial (GEAPS), marcou presença no I Congresso Br...

 Imagem de standret no Freepik
Saúde Há 3 horas

Cirurgias de contorno corporal devolvem firmeza e proporção

Procedimento atua na remoção de excesso de gordura e flacidez, restaurando a forma de regiões como abdômen, glúteos, mama e coxas. A Dra. Priscila ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Anvisa manda retirar do mercado duas marcas de suplemento alimentar

Produtos são proteínas em pó da marca Proteus/Whey Isolate

 (Foto: Marcelino Antunes)
Bairro Operário Há 5 horas

Moradores do Bairro Operário Reclamam de Sabor Diferente da Água Fornecida pela Corsan

Companhia esclarece que abastecimento segue seguro, mas o bairro está temporariamente recebendo água de outro poço; nova bomba será instalada ainda esta semana.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
28° Sensação
3.2 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Medida provisória abre crédito extra para atender famílias atingidas por fenômenos climáticos
Senado Federal Há 9 minutos

Lei inclui rede federal em programas de transporte e alimentação escolar
Saúde Há 24 minutos

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna
Justiça Há 24 minutos

Trama golpista: defesas de kids pretos iniciam sustentações no STF
Saúde Há 24 minutos

Enfermagem: setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,35%
Euro
R$ 6,11 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 575,904,28 -2,29%
Ibovespa
157,530,02 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias