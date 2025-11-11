Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna

Convênio de R$ 432 mil foi assinado nesta terça (11) durante evento realizado no hospital com a titular da SES, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O Hospital São José, de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, receberá um novo investimento do governo do Estado para reforma e adequação da farmácia interna. O convênio, de R$ 432 mil, foi assinado nesta terça-feira (11/11) durante evento realizado na instituição com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho aos profissionais da área farmacêutica e ampliar a segurança na assistência aos pacientes. O projeto contempla melhorias estruturais e funcionais, como fechamento de janelas para controle ambiental, substituição de pisos por materiais de fácil higienização, instalação de forro de gesso, pintura com tinta hospitalar, prateleiras de aço para estoque e criação de acesso exclusivo para recebimento de mercadorias. Também está prevista a implantação de sistema informatizado de controle de acesso. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 12 meses.

“Estar em Antônio Prado hoje tem um sabor muito especial, porque aqui se faz saúde com cuidado e carinho”, disse Arita.

O prefeito Roberto Dalle Molle destacou o que representa para a cidade ter serviços mais funcionais e resolutivos. “Sabemos como é uma família sair daqui às três da manhã, ir até Porto Alegre e ficar o dia inteiro esperando pelo retorno. Além do mais, poderemos evitar gastos com profissionais, motoristas, carros, gasolina e combustível”, pontuou.

Farmácia mais moderna e funcional

As melhorias previstas permitirão maior rastreabilidade dos medicamentos dispensados e aprimoramento dos processos internos. A qualificação do espaço também contribuirá para melhores condições de trabalho, fortalecendo a gestão dos insumos e o controle dos estoques.

O diretor administrativo do hospital, Diógenes Weber, reforçou que, com a nova estrutura, a farmácia interna do Hospital São José passará a contar com um ambiente mais moderno e funcional, adequado às boas práticas farmacêuticas. “Essa reforma visa atender as demandas da vigilância sanitária, deixando tudo em conformidade, mas também vai dar dignidade ao trabalho dos nossos funcionários que prestam o serviço de dispensação, com controle para todo o tratamento dos nossos pacientes”, afirmou.

A farmacêutica responsável pelo setor, Danusa Conte,destacou a importância da atuação da área na assistência prestada. “Hoje o farmacêutico hospitalar é uma figura central. A gente tem uma comunicação e uma relação muito importante com as outras áreas assistenciais, como os médicos e a enfermagem. Conseguimos garantir rastreabilidade de medicamentos, garantindo desde a entrada da nota fiscal até a saída, com a destinação ao paciente”, explicou.

Danusa também ressaltou a importância da assinatura do convênio. “Ele vai ser essencial para adequar a estrutura e garantir toda essa cadeia de cuidado com o paciente e um espaço digno para os profissionais. Antes nem era obrigatório ter um farmacêutico no hospital e, ao longo dos anos, adequações à legislação e na estrutura tem sido feitas.”

Nova central de material e esterilização

Além do convênio assinado nesta terça-feira (11/11), o Hospital São José já havia recebido outro investimento estadual para a reforma da central de material e esterilização (CME), obra concluída em maio de 2023. O projeto foi viabilizado com R$ 200 mil do Programa Avançar Mais na Saúde, complementados por contrapartida da instituição, totalizando R$ 245,38 mil.

A CME é responsável por processos como limpeza, preparo e esterilização de materiais cirúrgicos e equipamentos médicos. Após a reforma, o setor passou a ser de Classe II, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permitindo o processamento de instrumentos mais complexos, como pinças articuladas e equipamentos com canais internos estreitos. A nova estrutura contribui para a redução de riscos de infecção hospitalar e para a agilidade nos atendimentos.

Entre as melhorias implementadas estão a ampliação do espaço físico, instalação de bancadas em aço inoxidável, redistribuição de equipamentos como lavadoras ultrassônicas e de endoscópios, além da climatização com controle de pressão do ar, conforme exigências técnicas. Também foram instalados armários higienizáveis e foi preparado um espaço para a futura instalação de uma termodesinfectora. Esse equipamento é utilizado para realizar a desinfecção de materiais por meio de altas temperaturas, garantindo a eliminação de micro-organismos.

Referência na região

O Hospital São José é referência regional em atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com estrutura que inclui 51 leitos hospitalares (31 destinados ao SUS), oito leitos de observação e unidades especializadas para cuidados clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos. Em 2024, a instituição realizou mais de 50 mil atendimentos ambulatoriais, 1.620 internações e 900 cirurgias.

Com abrangência que inclui os municípios de Antônio Prado e Ipê, além de atender demandas de localidades vizinhas, o hospital desempenha papel estratégico na assistência à saúde da população da região da Serra.