Secretaria de Estado da Saúde participa de evento sobre saúde mental em Santa Catarina

Foto: Divulgação/ SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Atenção Psicossocial (GEAPS), marcou presença no I Congresso Br...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/11/2025 às 14h08
Secretaria de Estado da Saúde participa de evento sobre saúde mental em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/ SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Atenção Psicossocial (GEAPS), marcou presença no I Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental e no XV Encontro Catarinense de Saúde Mental, realizado recentemente, em Florianópolis. A equipe técnica apresentou experiências, ações e resultados de iniciativas desenvolvidas no âmbito estadual.

Durante o evento, a GEAPS reforçou o compromisso com a qualificação da atenção psicossocial e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Santa Catarina. A equipe participou de mesas-redondas e sessões técnicas que abordaram temas estratégicos, incluindo a organização da Linha de Cuidados em Saúde Mental no estado.

“O congresso reuniu pesquisadores, usuários da Rede de Atenção Psicossocial, familiares, acadêmicos, profissionais e gestores de saúde, representantes de conselhos profissionais, artistas e ativistas, consolidando-se como um espaço importante de diálogo sobre políticas públicas e práticas de cuidado no campo da saúde mental”, explica o  Diego Fernandes Leal, enfermeiro da área técnica de saúde mental, da Gerência de Atenção Psicossocial.

Dentre os temas discutidos, destacaram-se: Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde; – Atuação da Comissão Revisora das Internações Psiquiátricas no estado; Processos de Desinstitucionalização e a Política de Atenção Integral no Sistema Prisional; Dados preliminares do Diagnóstico Situacional dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Santa Catarina.

As  discussões contribuíram para a troca de experiências entre diferentes contextos de atuação, evidenciando avanços, desafios e perspectivas para o cuidado em liberdade e a consolidação de práticas intersetoriais. O compartilhamento de experiências locais enriqueceu o debate nacional, apontando caminhos para o aprimoramento das ações em saúde mental, alinhadas aos princípios da reforma psiquiátrica e da atenção psicossocial.

A programação contou com palestras, mesas-redondas, apresentações artísticas, exposições culturais e feiras de economia solidária. Foi destacado o papel da arte e da cultura como dimensões essenciais do cuidado, da reinvenção de vínculos sociais e da promoção do bem-estar. O evento evidenciou que o cuidado em saúde mental deve ir além do âmbito clínico e institucional, integrando expressões culturais, saberes populares e experiências coletivas de transformação social.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

