Cirurgias de contorno corporal devolvem firmeza e proporção

As cirurgias de contorno corporal têm como objetivo remodelar áreas específicas do corpo, promovendo melhora da forma e do tônus da pele que podem ter sido afetados por fatores como gravidez, envelhecimento ou variações de peso, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Os procedimentos melhoram o tônus removendo excesso de gordura e flacidez para tratar problemas relacionados à elasticidade precária dos tecidos, e podem ser realizados em áreas como abdômen, glúteos, virilha e coxas, incluindo regiões específicas ou circunferenciais, de acordo com a anatomia e a necessidade de cada paciente.

A Dra. Priscila Cruz, médica cirurgiã plástica, ressalta que o projeto de contorno corporal é sempre individualizado, mas geralmente envolve procedimentos como lifting das mamas (mastopexias), lipoaspiração de alta definição, abdominoplastia, lifting de coxas e braços.

"Em alguns casos, inclui também enxertia de gordura para devolver volume e proporção. O objetivo é harmonizar as linhas corporais, restaurar proporcionalidade e elegância, mantendo a naturalidade que define um resultado de alto padrão", define a especialista.

De acordo com a profissional, a avaliação anatômica detalhada vai além da técnica. Para ela, é um exercício de escuta e sensibilidade, que permite identificar proporções, assimetrias e características únicas, orientando uma abordagem que respeite a estrutura natural do paciente.

"Cada corpo conta uma história, e compreender essa história é essencial antes de qualquer plano cirúrgico. É fundamental entender quem é o paciente e o que ele deseja expressar por meio do corpo. Esse alinhamento é o que garante resultados harmônicos, coerentes e duradouros", afirma a médica.

Para a cirurgiã plástica, a cirurgia de contorno corporal passou a ser vista como um processo de refinamento, de reencontro com a própria identidade física, e não como um ato de reconstrução radical.

"Além disso, o avanço das técnicas, uso das tecnologias, o tempo de recuperação mais curto e a previsibilidade dos resultados aumentaram a confiança nesse tipo de procedimento", reitera.

Adoção de tecnologias auxiliares

A Dra. Priscila Cruz destaca que as tecnologias de apoio — como a lipoaspiração assistida por energia — têm sido fundamentais para resultados mais precisos e refinados, pois permitem um descolamento mais controlado, uma melhor retração da pele e menor trauma tecidual.

"Tudo isso se traduz em recuperações mais rápidas e confortáveis. Esses recursos também aumentam a segurança e a previsibilidade dos acabamentos, especialmente em pacientes que buscam um resultado sutil, mas com alta definição", complementa a cirurgiã.

A especialista esclarece que no pré-operatório, o cuidado começa com a preparação clínica e emocional da paciente, conduzida por uma equipe multidisciplinar especializada em cirurgia plástica.

"Uma avaliação integrativa minuciosa é realizada, a partir de exames complementares, classificação do status metabólico, estabilização de hábitos e ajuste de expectativas, para que o paciente compreenda plenamente todas as etapas do processo e se sinta seguro em cada decisão", acrescenta a médica.

Segundo a profissional, durante o pós-operatório, a atenção é contínua e detalhada, com protocolos que associam acompanhamento médico-nutricional, com suporte de nutrólogo e nutricionista, uso de antioxidantes e anti-inflamatórios injetáveis, e orientações sobre malhas, drenagens e retomada gradual das atividades.

"Esse cuidado ampliado, sustentado por uma estrutura clínica completa e integrada, permite tratar cada paciente de forma única, com ciência, sensibilidade e sofisticação. Um acompanhamento de qualidade é aquele que une disponibilidade, precisão e empatia. Quando há confiança, clareza e presença médica constante, a experiência se torna mais segura e o resultado, mais completo", reforça a Dra. Priscila Cruz.

