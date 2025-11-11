Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cirurgias de contorno corporal devolvem firmeza e proporção

Procedimento atua na remoção de excesso de gordura e flacidez, restaurando a forma de regiões como abdômen, glúteos, mama e coxas. A Dra. Priscila ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/11/2025 às 13h54
Cirurgias de contorno corporal devolvem firmeza e proporção
Imagem de standret no Freepik

As cirurgias de contorno corporal têm como objetivo remodelar áreas específicas do corpo, promovendo melhora da forma e do tônus da pele que podem ter sido afetados por fatores como gravidez, envelhecimento ou variações de peso, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Os procedimentos melhoram o tônus removendo excesso de gordura e flacidez para tratar problemas relacionados à elasticidade precária dos tecidos, e podem ser realizados em áreas como abdômen, glúteos, virilha e coxas, incluindo regiões específicas ou circunferenciais, de acordo com a anatomia e a necessidade de cada paciente.

A Dra. Priscila Cruz, médica cirurgiã plástica, ressalta que o projeto de contorno corporal é sempre individualizado, mas geralmente envolve procedimentos como lifting das mamas (mastopexias), lipoaspiração de alta definição, abdominoplastia, lifting de coxas e braços.

"Em alguns casos, inclui também enxertia de gordura para devolver volume e proporção. O objetivo é harmonizar as linhas corporais, restaurar proporcionalidade e elegância, mantendo a naturalidade que define um resultado de alto padrão", define a especialista.

De acordo com a profissional, a avaliação anatômica detalhada vai além da técnica. Para ela, é um exercício de escuta e sensibilidade, que permite identificar proporções, assimetrias e características únicas, orientando uma abordagem que respeite a estrutura natural do paciente.

"Cada corpo conta uma história, e compreender essa história é essencial antes de qualquer plano cirúrgico. É fundamental entender quem é o paciente e o que ele deseja expressar por meio do corpo. Esse alinhamento é o que garante resultados harmônicos, coerentes e duradouros", afirma a médica.

Para a cirurgiã plástica, a cirurgia de contorno corporal passou a ser vista como um processo de refinamento, de reencontro com a própria identidade física, e não como um ato de reconstrução radical. 

"Além disso, o avanço das técnicas, uso das tecnologias, o tempo de recuperação mais curto e a previsibilidade dos resultados aumentaram a confiança nesse tipo de procedimento", reitera. 

Adoção de tecnologias auxiliares

A Dra. Priscila Cruz destaca que as tecnologias de apoio — como a lipoaspiração assistida por energia — têm sido fundamentais para resultados mais precisos e refinados, pois permitem um descolamento mais controlado, uma melhor retração da pele e menor trauma tecidual.

"Tudo isso se traduz em recuperações mais rápidas e confortáveis. Esses recursos também aumentam a segurança e a previsibilidade dos acabamentos, especialmente em pacientes que buscam um resultado sutil, mas com alta definição", complementa a cirurgiã.

A especialista esclarece que no pré-operatório, o cuidado começa com a preparação clínica e emocional da paciente, conduzida por uma equipe multidisciplinar especializada em cirurgia plástica.

"Uma avaliação integrativa minuciosa é realizada, a partir de exames complementares, classificação do status metabólico, estabilização de hábitos e ajuste de expectativas, para que o paciente compreenda plenamente todas as etapas do processo e se sinta seguro em cada decisão", acrescenta a médica.

Segundo a profissional, durante o pós-operatório, a atenção é contínua e detalhada, com protocolos que associam acompanhamento médico-nutricional, com suporte de nutrólogo e nutricionista, uso de antioxidantes e anti-inflamatórios injetáveis, e orientações sobre malhas, drenagens e retomada gradual das atividades.

"Esse cuidado ampliado, sustentado por uma estrutura clínica completa e integrada, permite tratar cada paciente de forma única, com ciência, sensibilidade e sofisticação. Um acompanhamento de qualidade é aquele que une disponibilidade, precisão e empatia. Quando há confiança, clareza e presença médica constante, a experiência se torna mais segura e o resultado, mais completo", reforça a Dra. Priscila Cruz. 

Para saber mais, basta acessar: https://drapriscilacruz.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Convênio de R$ 432 mil foi assinado nesta terça (11) durante evento realizado no hospital com a titular da SES, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 16 minutos

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna

O Hospital São José, de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, receberá um novo investimento do governo do Estado para reforma e adequação da farmácia int...
Saúde Há 16 minutos

Enfermagem: setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais

Mulheres representam 85% da força de trabalho do setor no país

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Secretaria de Estado da Saúde participa de evento sobre saúde mental em Santa Catarina

Foto: Divulgação/ SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Atenção Psicossocial (GEAPS), marcou presença no I Congresso Br...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Anvisa manda retirar do mercado duas marcas de suplemento alimentar

Produtos são proteínas em pó da marca Proteus/Whey Isolate

 (Foto: Marcelino Antunes)
Bairro Operário Há 5 horas

Moradores do Bairro Operário Reclamam de Sabor Diferente da Água Fornecida pela Corsan

Companhia esclarece que abastecimento segue seguro, mas o bairro está temporariamente recebendo água de outro poço; nova bomba será instalada ainda esta semana.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
28° Sensação
3.2 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna
Justiça Há 9 minutos

Trama golpista: defesas de kids pretos iniciam sustentações no STF
Saúde Há 9 minutos

Enfermagem: setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais
Senado Federal Há 23 minutos

Debate expõe impasse sobre revisão de regra da Anac para acessibilidade em voos
Fazenda Há 23 minutos

Vendas no varejo gaúcho crescem 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,36%
Euro
R$ 6,11 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 577,452,47 -2,01%
Ibovespa
157,520,73 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias