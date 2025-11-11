Moradores do Bairro Operário Reclamam de Sabor Diferente da Água Fornecida pela Corsan

Moradores do Bairro Operário, em Tenente Portela, estão relatando mudanças no gosto da água fornecida pela Corsan. Segundo relatos, o problema começou recentemente e tem gerado preocupação entre os residentes.

A reportagem da Rádio Província entrou em contato com a Corsan, a companhia informou que está ciente da situação. De acordo com a empresa, a bomba do poço que atende o Bairro Operário queimou. Para garantir o abastecimento, a água está sendo fornecida a partir de outro poço, que originalmente abastece uma comunidade vizinha.

Embora a água esteja em condições de uso, a Corsan alerta que o pH está mais elevado do que o habitual, o que pode causar a percepção de sabor alterado. A empresa já solicitou a instalação de uma nova bomba, que deve ser realizada ainda nesta semana, regularizando completamente o abastecimento do bairro.

A Corsan reforça que a água é segura para consumo e que está trabalhando para que o serviço volte à normalidade o mais rápido possível.











