Moradores do Bairro Operário Reclamam de Sabor Diferente da Água Fornecida pela Corsan

Companhia esclarece que abastecimento segue seguro, mas o bairro está temporariamente recebendo água de outro poço; nova bomba será instalada ainda esta semana.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Corsan
11/11/2025 às 11h28 Atualizada em 11/11/2025 às 12h02
(Foto: Marcelino Antunes)

Moradores do Bairro Operário, em Tenente Portela, estão relatando mudanças no gosto da água fornecida pela Corsan. Segundo relatos, o problema começou recentemente e tem gerado preocupação entre os residentes.

A reportagem da Rádio Província entrou em contato com a Corsan, a companhia informou que está ciente da situação. De acordo com a empresa, a bomba do poço que atende o Bairro Operário queimou. Para garantir o abastecimento, a água está sendo fornecida a partir de outro poço, que originalmente abastece uma comunidade vizinha.

Embora a água esteja em condições de uso, a Corsan alerta que o pH está mais elevado do que o habitual, o que pode causar a percepção de sabor alterado. A empresa já solicitou a instalação de uma nova bomba, que deve ser realizada ainda nesta semana, regularizando completamente o abastecimento do bairro.

A Corsan reforça que a água é segura para consumo e que está trabalhando para que o serviço volte à normalidade o mais rápido possível.





