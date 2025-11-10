Segunda, 10 de Novembro de 2025
Hospitais de Santo Antônio da Patrulha e de Igrejinha promovem mutirões do SUS Gaúcho para realizar cerca de 20 mil consultas

O Programa SUS Gaúcho, do governo do Estado, está propiciando um alto volume de consultas médicas, contribuindo para a redução de filas de espera. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/11/2025 às 19h48
Hospitais de Santo Antônio da Patrulha e de Igrejinha promovem mutirões do SUS Gaúcho para realizar cerca de 20 mil consultas
No Hospital Bom Pastor, foram realizadas mais de 2 mil consultas em outubro -Foto: Luís André/Secom

O Programa SUS Gaúcho, do governo do Estado, está propiciando um alto volume de consultas médicas, contribuindo para a redução de filas de espera. O Hospital Santo Antônio da Patrulha, em Santo Antônio da Patrulha, e o Hospital Bom Pastor, em Igrejinha, estão realizando mutirões de consultas oftalmológicas. Somadas, as duas ações têm como meta realizar cerca de 20 mil atendimentos até dezembro.

Lançado pelo governador Eduardo Leite em setembro, o SUS Gaúcho é um programa estratégico que irá garantir um investimento extra na saúde do Rio Grande do Sul de R$ 1,025 bilhão em 2025 e 2026.

Em todo o Estado, devem ser realizadas, até dezembro, mais de 77 mil consultas extras. A prioridade é reduzir, até o final do ano, pelo menos 70% das maiores filas de espera por primeiras consultas nas especialidades de ortopedia de joelho e oftalmologia geral adulto.

Meta no Hospital Santo Antônio da Patrulha é chegar a mais de 12,5 mil consultas oftalmológicas até o final do ano -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Meta no Hospital Santo Antônio da Patrulha é chegar a mais de 12,5 mil consultas oftalmológicas até o final do ano -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Os atendimentos, que começaram em 15 de outubro, seguem em ritmo intenso. No Hospital Santo Antônio da Patrulha, foram realizadas, até o momento, 1,6 mil consultas oftalmológicas – a meta é chegar a mais de 12,5 mil até o fim de dezembro. No Bom Pastor, apenas em outubro, foram realizadas mais de 2 mil consultas, e a expectativa é atingir mais de 7,4 mil até o final do ano.

Qualidade e rapidez

Em Santo Antônio da Patrulha, um dos pacientes atendidos durante o mutirão foi o aposentado André Pohren. Antes do SUS Gaúcho, André havia aguardado um longo período para obter atendimento, mas agora está recebendo encaminhamento de forma rápida por meio do programa.

André Jorge Pohren SUS Gaúcho 6nov25
André Pohren esperava atendimento há quatro anos e, com o SUS Gaúcho, foi chamado -Foto: Mauro Nascimento/Secom

“Eu estava esperando há quatro anos. Duas semanas atrás, fui chamado. Consultei o oftalmologista e agora estou fazendo os exames. Em seguida, vou passar pelo cirurgião para agendar a cirurgia. O atendimento tem sido excelente”, afirmou Pohren.

A dona de casa Adriana Machado também foi atendida no mesmo hospital. “Estava esperando há três anos. É a primeira vez que tenho uma oportunidade dessa. Não estou pagando a consulta nem os exames. Há um exame que eu fiz 30 anos atrás e foi muito caro e, agora, pude fazer de graça. Nunca vi isso acontecer”, comemorou. “Só posso dizer a todos: muito obrigada. Vou sair daqui com minha receita, sabendo o que realmente tenho e com a possibilidade de poder enxergar melhor.”

Adriana de Oliveira Machado SUS Gaúcho 6nov25
"É a primeira vez que tenho uma oportunidade dessa", comemorou Adriana -Foto: Mauro Nascimento/Secom

“Estamos recebendo pacientes com catarata e pterígio, além daqueles que precisam de óculos. São pacientes que estavam há muito tempo na fila do SUS. Fazemos os exames e já encaminhamos para a cirurgia, se for o caso. Essa ação do governo é muito importante, pois atendemos a 23 municípios e estamos conseguindo reduzir a fila de espera”, ressaltou a enfermeira do Hospital Santo Antônio da Patrulha Mônica Fernandes.

No Hospital Bom Pastor, também há um grande volume de pessoas sendo atendidas todos os dias. O diretor geral da instituição, João Schmitt, explica que o SUS Gaúcho, assim como outros programas do governo, está causando uma revolução na área da saúde.

“Em noventa dias, prestaremos atendimento completo para mais de 7,4 mil pessoas. Muitas iriam esperar ainda mais para receber atendimento se não fosse o SUS Gaúcho. É uma verdadeira revolução assistencial que estamos vivendo, graças aos investimentos do Estado”, afirmou Schmitt.

Mutirão no Hospital Bom Pastor ajuda a reduzir fila de espera -Foto: Luís André/Secom
Mutirão no Hospital Bom Pastor ajuda a reduzir fila de espera -Foto: Luís André/Secom

Texto: Juliana Dias/Secom
Edição: Secom

