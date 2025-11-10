Segunda, 10 de Novembro de 2025
Hospital de Parobé já realizou mais de 100 cirurgias de joelho pelo SUS Gaúcho

O Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, está promovendo um mutirão de cirurgias de joelho pelo Programa SUS Gaúcho. Desde o início da ação, e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/11/2025 às 19h02
Hospital de Parobé já realizou mais de 100 cirurgias de joelho pelo SUS Gaúcho
Hospital deve realizar mais de 500 cirurgias pelo SUS Gaúcho até o término de 2025 -Foto: Luís André/Secom

O Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, está promovendo um mutirão de cirurgias de joelho pelo Programa SUS Gaúcho. Desde o início da ação, em 15 de outubro, 460 pacientes foram atendidos, dos quais 105 já passaram por cirurgia. A expectativa do hospital é atender mais de 1,4 mil pessoas até o fim do ano.

Lançado pelo governador Eduardo Leite em setembro, o SUS Gaúcho é um programa estratégico que irá garantir um investimento extra na saúde do Rio Grande do Sul de R$ 1,025 bilhão em 2025 e 2026.

A paciente Andreia Potkowa aguardava pela cirurgia há um ano e nove meses após sofrer uma queda que ocasionou uma ruptura no joelho. Ela relata que já estava perdendo a esperança quando foi chamada pelo programa.

Andreia Potkowa SUS Gaúcho 6nov25 (1)
Andreia Potkowa aguardava pela cirurgia há um ano e nove meses -Foto: Luís André/Secom

“Eu já estava desistindo de esperar, mas tive a felicidade de me mandarem uma mensagem e de ser chamada para o mutirão. Esse programa é muito importante, especialmente por atender as pessoas que não têm condições financeiras de arcar com uma cirurgia particular e que não podem ficar esperando”, destaca Andreia.

O diretor-técnico do hospital, Leandro Cezar, ressalta a rapidez de todo o processo. “Estamos com tempo recorde entre a primeira consulta e a realização da cirurgia, de menos de três semanas. O primeiro paciente que foi operado durante o mutirão já estava esperando há oito anos para fazer a cirurgia de joelho. Ele veio aqui e, em menos de três semanas, foi operado. Esperamos alcançar, até o fim do ano, a marca de mais de 500 cirurgias realizadas pelo SUS gaúcho”, projeta.

Texto: Juliana Dias/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
