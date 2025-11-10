Segunda, 10 de Novembro de 2025
Instituto de Psiquiatria completa 84 anos de atividades em Saúde Mental e melhorias importantes

Foto: Divulgação SESReferência estadual no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq) comp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/11/2025 às 17h27
Instituto de Psiquiatria completa 84 anos de atividades em Saúde Mental e melhorias importantes
Foto: Divulgação SES

Foto: Divulgação SES

Referência estadual no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq) completa 84 anos de história. Fundado em 10 de novembro de 1941, no município de São José, com o nome Colônia Santana, o IPq integra a rede de hospitais públicos do Governo do Estado. Há dois anos, a unidade tem passado por melhorias importantes na estrutura e ampliação de serviços, financiadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Na terça-feira, 11, a equipe do hospital e pacientes se reunirão para celebrar o aniversário de uma das instituições hospitalares mais antigas do estado. A unidade oferece atendimento de emergência psiquiátrica 24 horas, além de leitos de internação. A unidade atendeu mais de 9 mil pacientes somente em 2024.

“O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina celebra 84 anos, com uma história que se iniciou como um local dedicado ao tratamento psiquiátrico, em uma época com escassas alternativas terapêuticas, e que evoluiu até se tornar, atualmente, um hospital especializado de referência em psiquiatria, atuando nas áreas de assistência, ensino e pesquisa. Neste aniversário, parabenizamos todos os colaboradores que contribuem para o sucesso da instituição”, afirma o diretor, Paulo Márcio Souza.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

Desde 2023, o Governo do Estado tem investido em obras e reformas no Instituto de Psiquiatria. Entre as ações destaca-se a reforma da 7ª Enfermaria, que conta com 40 leitos destinados a idosos; a construção de uma escada de emergência na unidade de dependência química; a reforma do arquivo médico e do setor de gerador; além da substituição de 18 caixas d’água de amianto.

Recentemente, foi entregue a revitalização da 1ª Enfermaria Masculina e do novo Refeitório Integrado do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq). Também foi construída uma cobertura no pátio externo para dias de chuva e acesso aos refeitórios, além de um jardim humanizado para proporcionar mais conforto e bem-estar aos pacientes.

As obras e reformas também contam com a colaboração dos servidores do hospital, além de doações por meio da Associação de Voluntários Amigos do IPQ SC (AVA).

Referência em saúde mental

O IPQ conta com uma equipe de mais de 380 profissionais e realiza consultas ambulatoriais, atendimentos de emergência e internações. Além da psiquiatria, a unidade conta com clínica médica interna. Também oferece apoio especializado para diagnóstico e tratamento, com serviços de farmácia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, radiologia, terapia ocupacional, educação física e serviço social, sendo este último um diferencial por ter plantão 24 horas para atender os pacientes e familiares.

Possui cinco unidades de internação para tratamento de curta permanência, para 192 pacientes com transtornos mentais graves e dependência química. Além disso, o Centro de Convivência abriga 72 pacientes, designados moradores, como resultado da política de saúde mental instituída no país.

Há mais de 20 anos, o IPQ possui um programa de residência médica em Psiquiatria, amplamente consolidado no país. Este ano, iniciou a primeira turma de residência multiprofissional em saúde mental, com oito profissionais, entre eles fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

