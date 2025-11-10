SUS Gaúcho já teve mais de 92 mil consultas disponibilizadas para reduzir filas de espera

Com as 92.543 consultas já disponibilizadas, o programa, iniciado em setembro, já atendeu 82% da demanda registrada em abril -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), divulgou, na sexta-feira (7/11), um balanço das ações do Programa SUS Gaúcho, que tem entre seus objetivos a redução das filas de espera por consultas especializadas no Rio Grande do Sul. Desde o lançamento do programa, em setembro, mais de 92 mil consultas já foram ofertadas em hospitais gaúchos, contemplando as especialidades de ortopedia de joelho e de oftalmologia geral adulto.

O SUS Gaúcho é uma iniciativa estratégica do governo do Estado, executado pela SES, que prevê um investimento adicional de R$ 1,025 bilhão até o final de 2026. A meta prioritária é reduzir, até o fim de 2025, pelo menos 70% da fila de espera por primeiras consultas nessas especialidades.

Durante reunião do comitê de monitoramento do programa, que reúne representantes da SES, Ministério Público Estadual, hospitais, prefeituras, secretarias municipais de saúde e outras entidades, foram apresentados os números atualizados. Em abril, 94.113 pessoas aguardavam consulta em oftalmologia e 18.152 em ortopedia de joelho. Com as 92.543 consultas já disponibilizadas, o programa atingiu 82% da demanda registrada em abril.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou os avanços já perceptíveis. “Temos andado pelo Estado e já podemos ver frutos do SUS Gaúcho sendo colhidos, conforme a cada dia mais consultas conseguimos que sejam realizadas”, afirmou.

Oftalmologia geral adulto

Fila de espera (abril de 2025): 94.133 pessoas

Adesão dos prestadores de serviço (outubro, novembro e dezembro): 83.730 consultas disponibilizadas

Consultas agendadas em outubro: 12.645

Consultas agendadas em novembro: 16.351

Total de consultas já agendadas: 28.996

Ortopedia joelho

Fila de espera (abril de 2025): 18.152 pessoas

Adesão (outubro, novembro e dezembro): 8.813 consultas disponibilizadas

Consultas agendadas em outubro: 1.995

Consultas agendadas em novembro: 2.399

Total de consultas já agendadas: 4.394



Ações para 2026

Para o próximo ano, o governo do Estado prevê a aplicação de R$ 395 milhões para manter os serviços habilitados nos últimos meses de 2025, além de R$ 363 milhões destinados à criação de novos atendimentos nas áreas previstas pelo programa. Entre as ações planejadas estão incentivos à analgesia obstétrica para parto normal, com foco na redução de cesarianas, complementação de valores da tabela SUS para procedimentos estratégicos e a continuidade da redução de filas em especialidades como cirurgia geral, dermatologia, otorrinolaringologia e urologia.

Criação de 62 novos ambulatórios de especialidades

Como parte das ações do SUS Gaúcho para ampliar o acesso à saúde especializada, o governo do Estado anunciou a criação de 62 novos ambulatórios em hospitais gaúchos. O investimento de R$ 56,1 milhões, por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir), permitirá a oferta de um maior número de primeiras consultas em especialidades como cirurgia geral. Com a ampliação, o Assistir passa a contar com 508 ambulatórios incentivados, um crescimento de mais de 400% em relação ao início do programa, em agosto de 2021, quando apenas 101 unidades recebiam apoio financeiro.

Relação de especialidades e número de novos ambulatórios

Oftalmologia: 10

Dermatologia: 10

Cardiologia: 7

Coloproctologia: 4

Cirurgia Geral: 3

Urologia/Litotripsia: 3

Maternidade de Alto Risco: 3

Urologia: 2

Nefrologia: 2

Cirurgia Reparadora: 2

Traumatologia: 2

Ginecologia: 2

Oftalmologia Polo Posterior (PP): 1

Oftalmologia Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI): 1

Otorrinolaringologia: 1

Pneumatologia: 1

Cirurgia Torácica: 1

Egresso: 1

Maternidade Completa: 1

Porta de Entrada de Urgência/Emergência: 1