Hospital Santo Antônio de Braga Mobiliza Comunidade em Sorteio Beneficente

Na manhã deste sábado (8), o Hospital Santo Antônio de Braga viveu um momento de grande mobilização social com a realização do sorteio da Ação Entre Amigos, uma ação beneficente que visa arrecadar fundos para a instituição. O evento contou com a participação de moradores da cidade e de diversas regiões do Brasil, além de pessoas de Portugal, que se uniram em prol da causa.

Ao todo, 16 prêmios foram sorteados, todos gentilmente doados por empresas e apoiadores locais, superando as expectativas dos organizadores, que destacaram o engajamento da comunidade. Sinval Boeno Ferreira, presidente da entidade, expressou sua gratidão aos doadores e a todos que colaboraram com a compra de números para o sorteio, reforçando a importância do apoio popular na reestruturação do hospital.

O evento também contou com a presença de diversos voluntários que contribuíram com o processo de recuperação física do hospital, em um momento de grande desafio para a instituição.

Confira abaixo a lista dos ganhadores e seus prêmios.