Hospital Santo Antônio de Braga Mobiliza Comunidade em Sorteio Beneficente

Ação Entre Amigos do Hospital Santo Antônio supera expectativas e arrecada fundos para a reestruturação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
10/11/2025 às 07h43 Atualizada em 10/11/2025 às 07h53
Hospital Santo Antônio de Braga Mobiliza Comunidade em Sorteio Beneficente
(Foto: Observador Regional)

Na manhã deste sábado (8), o Hospital Santo Antônio de Braga viveu um momento de grande mobilização social com a realização do sorteio da Ação Entre Amigos, uma ação beneficente que visa arrecadar fundos para a instituição. O evento contou com a participação de moradores da cidade e de diversas regiões do Brasil, além de pessoas de Portugal, que se uniram em prol da causa.

Ao todo, 16 prêmios foram sorteados, todos gentilmente doados por empresas e apoiadores locais, superando as expectativas dos organizadores, que destacaram o engajamento da comunidade. Sinval Boeno Ferreira, presidente da entidade, expressou sua gratidão aos doadores e a todos que colaboraram com a compra de números para o sorteio, reforçando a importância do apoio popular na reestruturação do hospital.

O evento também contou com a presença de diversos voluntários que contribuíram com o processo de recuperação física do hospital, em um momento de grande desafio para a instituição.

Confira abaixo a lista dos ganhadores e seus prêmios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
