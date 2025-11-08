Sábado, 08 de Novembro de 2025
GP de Interlagos: Lando Norris larga na pole position no domingo

Piloto inglês abre frente na classificação com vitória na sprint

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 17h51

O fim de semana em São Paulo começou perfeito para o britânico Lando Norris, da McLaren. Neste sábado (8), o piloto venceu a corrida sprint no autódromo de Interlagos e, para completar, registrou o melhor tempo no treino classificatório para o GP do Brasil. Com isso, na reta final da temporada da Fórmula 1, tem a chance de abrir vantagem na corrida pelo título inédito da categoria.

Neste domingo, Norris larga em primeiro, seguido por Kimi Antonelli, da Mercedes e Charles Leclerc, da Ferrari. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren e principal concorrente na briga para ser campeão da temporada, vai largar em quarto lugar. A prova está marcada para as 15h de Brasília.

No começo do dia, na corrida sprint, Norris levou a melhor, sendo acompanhado por Antonelli e George Russell, da Mercedes no top 3. Com isso, abriu mais oito pontos sobre Piastri, que teve uma colisão e não pontuou. Norris pulou para 365 pontos, nove a mais que Piastri.

Outro destaque da prova sprint ficou com o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber. Ele bateu na última volta e o carro ficou destruído. A equipe tentou recuperar o carro para que ele pudesse participar do treino classificatório, mas não conseguiu cumprir a missão com o prazo apertado. Com isso, Bortoleto vai largar dos boxes, na última colocação.

Terceiro colocado na disputa pelo título de pilotos, o holandês Max Verstappen, campeão das últimas quatro temporadas, foi muito mal na classificação, terminando apenas em 16º. Outra lenda, o britânico Lewis Hamilton, dono de sete títulos, vai largar com a sua Ferrari na 13ª colocação.

