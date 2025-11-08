Sábado, 08 de Novembro de 2025
11°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Stefani e Babos perdem na decisão e ficam com o vice no WTA Finals

Tenista foi a primeira mulher brasileira a alcançar a final do torneio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 15h37

A melhor colocação de uma atleta brasileira em um torneio WTA Finals na história já está definida. Neste sábado (8), a parceria formada por Luisa Stefani e a húngara Timea Babos acabou derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/1, pela dupla formada pela belga Elise Mertens e pela russa Veronika Kudermetova, na decisão da competição em Riad, na Arábia Saudita.

O vice-campeonato é o melhor resultado de uma mulher do Brasil no torneio que reúne as melhores tenistas da temporada. Na versão masculina, o ATP Finals, o Brasil tem um título de simples com Gustavo Kuerten, em 2000 e dois vices com Marcelo Melo na chave de duplas, em 2014 e 2017.

Com o resultado, Stefani vai encerrar a temporada na 14ª colocação no ranking de duplas da WTA (Associação Mundial de Tênis feminino). A melhor colocação da brasileira na história foi em 2021, quando chegou a ocupar o nono lugar. Naquele ano, ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto com Laura Pigossi.

Esta foi a primeira temporada da parceria entre Stefani e Babos. Em fevereiro, elas foram campeãs do WTA 500 de Linz, na Áustria. Foram outros três títulos: no WTA 500 de Estrasburgo, na França, no SP Open e no WTA 500 de Tóquio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Sesc promove circuito de esportes em SP com atletas consagrados

Programação gratuita vai até 14 de dezembro
Esportes Há 16 horas

Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde

Mineiro Charles Eduardo Santos brilhou no halterofilismo
Esportes Há 19 horas

Final da Copa do Brasil Feminina será disputada no dia 20 de novembro

Decisão terá como palco a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara
Esportes Há 20 horas

Calderano e Bruna Takahashi de despedem de WTT Champion Frankfurt

Número 3 do mundo, o carioca disputará o WTT Finals em dezembro
Esportes Há 2 dias

Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina

Guerreiras Grenás medem forcas com o Palmeiras na decisão

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 19°
18° Sensação
3.57 km/h Vento
73% Umidade
60% (0.19mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Domingo
24°
Segunda
26° 12°
Terça
28° 13°
Quarta
26° 16°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 18 minutos

Stefani e Babos perdem na decisão e ficam com o vice no WTA Finals
Jornal Província Há 45 minutos

Edição 1504 - 07 de novembro de 2025
Geral Há 47 minutos

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná
Saúde Há 2 horas

Ministério da Saúde envia Força Nacional do SUS ao Paraná após tornado
Educação Há 2 horas

Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 576,842,66 -1,30%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias