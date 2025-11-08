Stefani e Babos perdem na decisão e ficam com o vice no WTA Finals

A melhor colocação de uma atleta brasileira em um torneio WTA Finals na história já está definida. Neste sábado (8), a parceria formada por Luisa Stefani e a húngara Timea Babos acabou derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/1, pela dupla formada pela belga Elise Mertens e pela russa Veronika Kudermetova, na decisão da competição em Riad, na Arábia Saudita.

O vice-campeonato é o melhor resultado de uma mulher do Brasil no torneio que reúne as melhores tenistas da temporada. Na versão masculina, o ATP Finals, o Brasil tem um título de simples com Gustavo Kuerten, em 2000 e dois vices com Marcelo Melo na chave de duplas, em 2014 e 2017.

Com o resultado, Stefani vai encerrar a temporada na 14ª colocação no ranking de duplas da WTA (Associação Mundial de Tênis feminino). A melhor colocação da brasileira na história foi em 2021, quando chegou a ocupar o nono lugar. Naquele ano, ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto com Laura Pigossi.

Esta foi a primeira temporada da parceria entre Stefani e Babos. Em fevereiro, elas foram campeãs do WTA 500 de Linz, na Áustria. Foram outros três títulos: no WTA 500 de Estrasburgo, na França, no SP Open e no WTA 500 de Tóquio.