Sábado, 08 de Novembro de 2025
11°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde

Mineiro Charles Eduardo Santos brilhou no halterofilismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 00h11

Com direito a uma quebra de recorde mundial, o Brasil somou, nesta sexta-feira (7), mais 12 medalhas no penúltimo dia de disputados dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens disputados em Santiago (Chile). Desta forma a delegação brasileira chegou ao total de 68 conquistas (42 de ouro, 18 de prata e oito de bronze), mantendo a primeira posição na classificação geral.

O destaque desta sexta foi o mineiro Charles Eduardo Santos, que, aos 16 anos de idade, quebrou o recorde mundial júnior (sub-18) da categoria até 49 quilos de halterofilismo. O atleta levantou 116 quilos em sua terceira tentativa e superou a antiga marca de 115 quilos.

Também no halterofilismo, o Brasil somou nesta sexta mais três ouros, com a mineira Natália Gonçalves (categoria até 50 quilos), com a fluminense Meyriellen Brandt (até 55 quilos) e com o potiguar Paulo Roberto Severo (até 49 quilos next gen, para atletas com mais de 18 anos), e uma prata, com o paulista Clayton Costa, na categoria até 59 quilos.

Outra modalidade na qual a equipe brasileira alcançou importantes conquistas foi na bocha. O brasiliense Eduardo Vasconcelos garantiu o ouro na classe BC2 (para atletas que não podem receber assistência) após vencer o mexicano José Ángel Rodríguez por 9 a 1 na final. Além dele, o potiguar José Antônio Santos venceu a final e levou o ouro na classe BC4 (deficiências severas, mas que não recebem assistência) contra o canadense André John Woodrow, com placar de 8 a 2. Já pela classe BC3 (deficiências muito severas), o paulista Gabriel Serafim derrotou o peruano Alejandro Hinostroza por 6 a 2 e também conquistou uma medalha de ouro.

Além disso, o Brasil garantiu uma prata na classe BC1 (opção de auxílio de ajudantes), com a rondoniense Gabrielly Alves e o carioca Samuel da Silva, enquanto a paraense Joice Lira e a cearense Clarice Sobreira garantiram bronzes, respectivamente, nas classes BC4 e BC2.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 6 horas

Final da Copa do Brasil Feminina será disputada no dia 20 de novembro

Decisão terá como palco a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara
Esportes Há 7 horas

Calderano e Bruna Takahashi de despedem de WTT Champion Frankfurt

Número 3 do mundo, o carioca disputará o WTT Finals em dezembro
Esportes Há 1 dia

Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina

Guerreiras Grenás medem forcas com o Palmeiras na decisão
Esportes Há 1 dia

Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino

Torneio na Alemanha e Países Baixos começa em 26 de novembro

 Crédito: Reprodução Kings League
Esportes Há 1 dia

Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil

O acordo conta com oferta de bolsas para equipes e torcedores da liga de olho em empregabilidade e desenvolvimento pessoal

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 19°
16° Sensação
4.98 km/h Vento
94% Umidade
60% (0.19mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Domingo
24°
Segunda
26° 12°
Terça
28° 13°
Quarta
26° 16°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Derrite como relator do PL Antifacção contamina debate, diz Gleisi

Esportes Há 2 horas

Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde
Fenômeno Climático Há 6 horas

Vídeo: Tornado causa devastação em Rio Bonito do Iguaçu
Política Há 6 horas

Motta anuncia Derrite como relator do projeto antifacção
Geral Há 6 horas

Rio de Janeiro tem previsão de ventos fortes e ressaca até domingo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 580,016,90 -0,76%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias