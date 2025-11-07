Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Médico integra emagrecimento ao tratamento da artrose

O uso de medicamentos modernos e a criação de planos personalizados de acompanhamento definem metas de peso, critérios de revisão e monitoramento c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 14h23
Médico integra emagrecimento ao tratamento da artrose
Dr Vinicius Bonfante

Na prática clínica, muitas consultas por artrose ocorrem em fases de dor mais intensa. O manejo inicial costuma reduzir os sintomas, mas a dor pode voltar em novos episódios. Diretrizes incluem o controle de peso: perder 5–10% do peso corporal está associado à melhora de dor e função, e perdas maiores tendem a trazer ganhos adicionais.

Diante desse cenário, o protocolo proposto integra o controle de peso ao tratamento da artrose, com acompanhamento estruturado e personalizado. Na prática, o plano define metas mensuráveis de dor, função e peso, estabelece a periodicidade dos retornos (por exemplo, quinzenais ou mensais, conforme o caso) e registra critérios para manter, associar, ajustar ou espaçar terapias. A indicação de estratégias de perda de peso é individualizada e alinhada às diretrizes clínicas, podendo envolver orientação de atividade física e acompanhamento multiprofissional, com monitoramento sistemático de evolução e segurança.

E a partir dessa observação, o ortopedista Dr. Vinícius Bonfante, que atua no interior do Rio de Janeiro e tem pós-graduação em Ciências da Obesidade e Sarcopenia, passou a abordar a artrose como uma doença crônica — sem cura, porém controlável — e a organizar o cuidado em planos de acompanhamento com metas, reavaliações e critérios de ajuste.

"Durante anos eu atuava como ‘bombeiro’: apagava a crise, mas via o problema reacender", resume o médico. "O ponto de virada foi criar um plano de acompanhamento e tratar dor e peso no mesmo percurso, quando indicado. A estabilidade clínica aumentou".

O que há de novo

Batizada de Protocolo PRATA — Protocolo Avançado do Tratamento da Artrose, a proposta cria um roteiro longitudinal: define desde a primeira consulta o que medir (dor, função e mobilidade), quando reavaliar e como ajustar condutas. O foco explícito é manter a doença controlada e evitar exacerbações agudas de dor, oferecendo previsibilidade ao paciente. A inovação não está em "uma técnica" isolada, mas na arquitetura do cuidado. As intervenções são indicadas caso a caso e podem incluir injetáveis (ácido hialurônico, hidrogel ou PRP), ondas de choque, laser e ultrassom terapêuticos. E, em situações selecionadas, o protocolo prevê adjuvantes injetáveis como vitamina C e magnésio, respeitando evidências e segurança clínica.

Por que integrar o emagrecimento

A leitura clínica de Bonfante encontrou um gargalo recorrente: parte dos pacientes com artrose convive com excesso de peso, fator que sobrecarrega as articulações e favorece a volta das crises. Por isso, o protocolo passou a integrar estratégias de emagrecimento — quando indicadas — no mesmo plano de cuidado da dor, em vez de tratar os temas em trilhas separadas.

"Quando organizamos dor e peso em um único plano, com metas e reavaliações, os desfechos tendem a ser mais consistentes ao longo do tempo. Não é promessa; é gestão de uma condição crônica. Quando a perda de peso não é indicada — por idade, composição corporal ou contexto clínico —, priorizamos força, mobilidade e dor. O plano continua único, apenas com ênfases diferentes", afirma.

Do caso isolado à política do consultório

A lógica por trás do Protocolo PRATA é deslocar o foco do procedimento para o processo. Em vez de acumular atos pontuais, o consultório passa a operar com calendário de retornos, indicadores simples e critérios transparentes para trocar, associar ou espaçar terapias. O paciente sabe o que esperar e quando voltar, reduzindo idas emergenciais e "sumiços" prolongados que costumam piorar o quadro. Para cidades do interior, onde deslocamentos e acesso a especialistas podem ser mais difíceis, a previsibilidade do plano funciona como um antídoto contra o vai e volta que desgasta pacientes e equipes.

Formação e atuação

Além da residência em ortopedia, Bonfante possui pós-graduação em Ciências da Obesidade e Sarcopenia. E essa interface entre dor articular e composição corporal, que se tornou peça-chave da sua atuação. Com base nessa formação, estruturou um protocolo clínico de atendimento — denominado PRATA — que organiza o manejo da artrose com integração do controle de peso e planos de acompanhamento em consultório.

O que muda para o paciente

Na prática, a consulta inicial estabelece metas factíveis e um plano personalizado. As sessões seguintes reavaliam dor e função, ajustam o tratamento e registram a evolução. Procedimentos — de infiltrações a terapias físicas — são escolhidos por indicação clínica, não por modismo, e podem contar com auxílio de imagem quando necessário. A ideia é controlar a doença, não "curá-la", reduzindo o número e a intensidade das crises ao longo do tempo.

Voz do especialista

"Artrose não tem cura, mas tem controle. Quando o cuidado é fragmentado, o paciente melhora e piora como se estivesse em montanha-russa. Ao desenhar um plano de acompanhamento, tomamos decisões com mais segurança e reduzimos recidivas. O paciente consegue atingir melhores resultados, controlados, e ainda gastando menos", diz Bonfante.

Da experiência à difusão

Os resultados do modelo no interior do estado do Rio motivaram o ortopedista a orientar outros colegas. Hoje, ele ministra mentoria para médicos ortopedistas de diferentes regiões do Brasil, com foco em gestão do cuidado, criação de planos de acompanhamento e organização do consultório para condições como artrose, dor crônica e sarcopenia. A proposta é replicar o que está dando certo — metas, reavaliação e critérios de ajuste — respeitando as particularidades de cada serviço.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável

Quase 60% dos brasileiros têm sobrepeso; Dra. Fabiana Roloff, nutróloga, fala sobre os métodos de emagrecimento baseados em ciência, saúde metabóli...
Saúde Há 17 horas

Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025

Município com maior número de registros é São Vicente (17)

 Dia D terá intensa mobilização de agentes públicos para orientar ações -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 20 horas

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Com o objetivo de engajar gestores de saúde e a população em geral em ações de prevenção e controle da dengue, promovendo a conscientização sobre o...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio

Gás não tem avaliação de segurança para uso em alimentos

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 22 horas

Número de usuários de planos de saúde aumenta em setembro

Dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
25° Sensação
5.48 km/h Vento
74% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo
Economia Há 32 minutos

Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Senado Federal Há 1 hora

Grupo de Trabalho deverá propor regras para mineração em terras indígenas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,02%
Euro
R$ 6,19 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 572,785,79 +0,47%
Ibovespa
153,053,63 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias