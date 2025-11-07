Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável

Quase 60% dos brasileiros têm sobrepeso; Dra. Fabiana Roloff, nutróloga, fala sobre os métodos de emagrecimento baseados em ciência, saúde metabóli...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 13h18
Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Imagem de prostock-studio no Freepik

O excesso de peso figura entre os principais desafios de saúde pública no Brasil, afetando milhões de pessoas física, emocional e metabolicamente. Segundo a pesquisa “Meu Peso, Minha Jornada”, em média, seis a cada dez (59%) brasileiros estão com sobrepeso. Apesar disso, apenas 11% buscaram um diagnóstico formal para o problema, ainda de acordo com o levantamento, conduzido pelo Instituto Datafolha em conjunto com a farmacêutica Novo Nordisk e compartilhado pela revista Veja.

Nesse contexto, a medicina pode oferecer soluções eficazes, seguras e personalizadas, é o que destaca a Dra. Fabiana Roloff, nutróloga que atua em Pato Branco - PR com planos individualizados que combinam bioimpedância, metas claras, reavaliações periódicas e cuidado integral com a composição corporal.

“Um modelo médico de emagrecimento eficaz e sustentável no longo prazo deve ser baseado em uma abordagem multidisciplinar e personalizada, considerando não apenas a perda de peso, mas também a saúde física, emocional e comportamental do paciente”, explica a médica, que destaca os seguintes pilares:

  • Avaliação médica e individualização - Cada pessoa tem um metabolismo, genética e perfil hormonal únicos. Um plano de emagrecimento deve ser adaptado às necessidades específicas do paciente. Além disso, todo o processo de emagrecimento deve ser acompanhado por um médico especializado na área;
  • Alimentação saudável e sustentável - Reeducação alimentar: foco em alimentos naturais, ricos em fibras, proteínas magras, vegetais e frutas; evitar dietas restritivas, que podem ser prejudiciais e difíceis de manter a longo prazo; flexibilidade alimentar: permitir indulgências controladas para evitar compulsões e promover adesão ao plano, de forma que o paciente possa ter liberdade e qualidade de vida, mesmo dentro de um plano alimentar para emagrecimento;
  • Atividade física regular - Caminhada, musculação e outras atividades ajudam a queimar calorias e preservar massa muscular; adaptação ao perfil do paciente: o tipo e intensidade do exercício devem considerar as condições físicas e preferências individuais. O paciente deve praticar um exercício que lhe dê prazer, para que isso se torne um hábito para toda a vida;
  • Sono de qualidade - Dormir bem ajuda a equilibrar hormônios como grelina e leptina, que controlam fome e saciedade; rotina de sono: estabelecer horários regulares e um ambiente propício ao descanso é essencial;
  • Saúde emocional e comportamental - Gestão das emoções: stress, ansiedade, tristeza e raiva podem levar à alimentação emocional e compulsiva; terapias comportamentais: técnicas como mindfulness, terapia cognitivo-comportamental e apoio psicológico podem ajudar.

Acompanhamento por bioimpedância e reavaliações periódicas 

Dra. Fabiana Roloff destaca que o acompanhamento por bioimpedância e as reavaliações periódicas são fundamentais para tornar o processo de mudança corporal — seja emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora da saúde — mais seguro, eficaz e individualizado. 

A bioimpedância fornece dados detalhados sobre composição corporal (percentual de gordura, massa magra, água corporal, entre outros) e distribuição de massa muscular e gordura por segmentos do corpo (braços, pernas, tronco). “Com essas informações, é possível ajustar treinos e dieta conforme as necessidades reais do corpo e evitar abordagens genéricas”, destaca a médica.

Já com com as reavaliações periódicas é possível ver se o peso perdido foi de gordura ou massa magra, detectar estagnações ou retrocessos e entender as causas e validar o plano. 

Preservação da massa magra é essencial durante a perda de peso

A nutróloga conta que a preservação da massa magra durante a perda de peso é essencial para manter a saúde metabólica. “Isso é importante para manutenção do metabolismo Basal, força e funcionalidade, regulação hormonal e sensibilidade à insulina, além de ajudar com o chamado ‘efeito platô’”, diz. 

Para preservar a massa magra, a médica recomenda o consumo adequado de proteínas (1.6–2.2g/kg de peso corporal/dia), treinamento de força/resistência (musculação, funcional, calistenia) e monitoramento por bioimpedância para ajustar dieta e treino conforme a evolução. “Evite dietas restritivas, que favorecem a perda de massa magra”, frisa.

Em média, sete a cada dez (75%) pessoas que já fizeram dietas restritivas recuperaram de volta o peso que haviam perdido, segundo a pesquisa internacional “Dukan e Depois?”, repercutida pelo portal GShow.

Abordagem estruturada contribui com adesão ao tratamento

A Dra. Fabiana Roloff ressalta que a nutrologia contribui para o equilíbrio hormonal, controle de inflamações e aumento da energia, atuando de forma integrada para promover o equilíbrio hormonal, controle de inflamações e aumento da energia, contribuindo para a saúde geral e qualidade de vida. 

“Uma abordagem mais estruturada, integrativa e individualizada ao paciente leva a melhor adesão ao tratamento e resultados duradouros. Todos estes aspectos contribuem para que o paciente alcance sua melhor versão e, acima de tudo, adquira muito mais saúde e longevidade”, conclui. 

Para mais informações, basta acessar: https://drafabianaroloff.com.br/ 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dr Vinicius Bonfante
Saúde Há 1 minuto

Médico integra emagrecimento ao tratamento da artrose

O uso de medicamentos modernos e a criação de planos personalizados de acompanhamento definem metas de peso, critérios de revisão e monitoramento c...
Saúde Há 17 horas

Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025

Município com maior número de registros é São Vicente (17)

 Dia D terá intensa mobilização de agentes públicos para orientar ações -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 20 horas

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Com o objetivo de engajar gestores de saúde e a população em geral em ações de prevenção e controle da dengue, promovendo a conscientização sobre o...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio

Gás não tem avaliação de segurança para uso em alimentos

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 23 horas

Número de usuários de planos de saúde aumenta em setembro

Dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
25° Sensação
5.48 km/h Vento
74% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo
Economia Há 32 minutos

Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Senado Federal Há 1 hora

Grupo de Trabalho deverá propor regras para mineração em terras indígenas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,02%
Euro
R$ 6,19 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 572,785,79 +0,47%
Ibovespa
153,053,63 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias