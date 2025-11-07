Sexta, 07 de Novembro de 2025
Santa Catarina ganha nova rota turística e de incentivo ao surfe de ondas grandes

Laje da Jagua em Jaguaruna é procurada pelos surfistas de ondas gigantes –Foto: Divulgação / Secretaria de Turismo de JaguarunaReconhecida por seu ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/11/2025 às 10h12
Foto: Reprodução/Secom SC

Laje da Jagua em Jaguaruna é procurada pelos surfistas de ondas gigantes –Foto: Divulgação / Secretaria de Turismo de Jaguaruna

Reconhecida por seu litoral extenso e por uma ampla lista de opções de turismo e lazer, Santa Catarina passa a contar com um novo atrativo. O governador Jorginho Mello sancionou a lei que cria a Rota do Big Surf, um roteiro que abrange os municípios de Jaguaruna, Laguna, Imbituba e Garopaba, com o objetivo de incentivar a prática do surfe de ondas grandes, fomentar o turismo e impulsionar o desenvolvimento econômico, social e cultural da região.

“Santa Catarina tem vocação natural para o turismo e para os esportes ao ar livre. As ondas grandes, que nosso Litoral Sul possui, agora passam a fazer parte de um projeto estruturado, que vai movimentar a economia, gerar emprego, valorizar as comunidades locais e fortalecer o nome do nosso estado. Nós queremos que o turista venha, se encante e volte, porque aqui, além das belezas naturais, ele encontra hospitalidade, segurança e infraestrutura. Essa rota é mais uma prova de que Santa Catarina sabe unir natureza, esporte e desenvolvimento”, afirma o governador. 

Tubarão também integra a rota pela localização estratégica entre os municípios litorâneos, a cidade servirá como hub de apoio, especialmente na oferta de infraestrutura urbana e de serviços essenciais como saúde, hospedagem, comércio e lazer.

De acordo com a Lei 19.514/2024, publicada no Diário Oficial do Governo do Estado desta terça-feira, 5, de autoria do ex-deputado Estener Soratto, a rota será gerida por um comitê formado por representantes da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), das prefeituras das cidades envolvidas, do Movimento Big Waves Brasil, da sociedade civil, associações de surfe, entidades do turismo e do comércio. 

“Nosso estado tem o surfe enraizado na cultura e agora passa também a desenvolver esta modalidade em âmbito mundial, que é o surfe de ondas grandes. É uma iniciativa que traz a possibilidade de esses municípios receberem importantes competições nacionais e internacionais”, destacou o presidente da Fesporte, Jeferson Batista.

Campeonato Brasileiro do Surfe de Ondas Grandes

Além da rota criada, outra iniciativa que coloca Santa Catarina na rota mundial das ondas gigantes é o Campeonato Brasileiro do Surfe de Ondas Grandes, que terá a Praia do Cardoso, em Laguna, como sede. O evento é uma realização em parceria entre a Fesporte, Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), o Movimento Big Waves Brasil (BWB), e a Prefeitura de Laguna. A janela foi lançada na última terça-feira, 4 de novembro, e vai até o dia 26 de fevereiro de 2026 para ocorrer, de acordo com as melhores condições do mar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
