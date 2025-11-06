Quinta, 06 de Novembro de 2025
Tênis em cadeira de rodas do Brasil soma 3 ouros no Parapan de Jovens

País chega ao total de 51 pódios na competição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 00h12

O tênis em cadeira de rodas foi um dos destaques brasileiros desta quarta-feira (5) nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que estão sando disputados em Santiago (Chile), com a conquista de três ouros e uma prata. O atletismo do Brasil também brilhou, com mais 11 pódios (oito dourados, dois de prata e um de bronze).

No tênis em cadeira de rodas, um dos ouros veio com a mineira Vitória Miranda, que conquistou o bicampeonato na disputa feminina após superar na decisão a colombiana Paula Meza por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3, 6/0). “Comecei o jogo tensa, ansiosa demais para acabar o ponto. No segundo set eu abri 5/1, dei uma enrolada e consegui fechar 6/3. Aí no terceiro set eu entrei mais relaxada, consegui fazer meu jogo e fechei 6/0”, afirmou a brasileira.

Já na disputa masculina o Brasil garantiu uma dobradinha, com Luiz Calixto derrotando Lucas Dutra na decisão pelo placar de 2 sets a 0 (6/0, 6/1) para ficar com o ouro.

A terceira medalha dourada brasileira no tênis em cadeira de rodas foi conquistada nas duplas mistas, com Luiz Calixto e Vitória Miranda superando os colombianos Paula Meza e Martínez Sanchez por 2 sets a 0 (6/1, 6/1) na final.

Com todas as medalhas somadas nesta quarta o Brasil permanece na liderança do quadro geral de medalhas, com o total de 51 pódios (29 ouros, 15 pratas e sete bronzes).

